Lunes de Trabajos en nuestra Ciudad

Nogoyá

En la mañana de hoy, el personal municipal de Obras y Servicios Públicos trabajó en diferentes puntos de la ciudad.

Los trabajos fueron:

Trabajos preliminares de lo que será la pavimentación de Boulevard Alberdi.

Corte de Cesped en calle Francia y Uruguay.

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