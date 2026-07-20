Lunes de Trabajos en nuestra Ciudad

Nogoyá
En la mañana de hoy, el personal municipal de Obras y Servicios Públicos trabajó en diferentes puntos de la ciudad.
Los trabajos fueron:
Trabajos preliminares de lo que será la pavimentación de Boulevard Alberdi.
Corte de Cesped en calle Francia y Uruguay.
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