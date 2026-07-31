No te pierdas la Muestra de Talleres en la Casa de la Cultura

Nogoyá

Este domingo 2 de agosto, a partir de la hora 15, te invitamos a disfrutar de la Muestra de Talleres en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”.

Será una tarde para compartir el talento y el trabajo de nuestros talleres, con propuestas para toda la familia: Canto, danza, artesanías y productos regionales.

¡Te esperamos para acompañar a nuestros talleristas y disfrutar de una jornada llena de arte, cultura y tradición!

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com