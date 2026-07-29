Nogoyá fue parte del Acuerdo Marco de Hermanamiento firmado en XIX Junta de Gobernadores de la Región Centro

Ciudad

El presidente municipal de Nogoyá, Bernardo Schneider, viajó a la ciudad de San Francisco, Córdoba, donde firmó junto a sus pares Damián Javier Bernarte, intendente de San Francisco, y Rodrigo Müller, intendente de Esperanza, Santa Fe, el Acuerdo Marco de Hermanamiento.

El acuerdo, que se concretó en el marco de la XIX Junta de Gobernadores de la Región Centro donde se realizó el traspaso de la Presidencia, que fue asumida por el gobernador Rogelio Frigerio, tiene como objetivo fortalecer los vínculos entre las ciudades que comparten una identidad productiva e industrial vinculada al desarrollo de la cadena láctea y son referentes de una de las actividades económicas más relevantes del país.

Al respecto el presidente municipal Bernardo Schneider manifestó: Creemos que el crecimiento se construye con cooperación, planificación y objetivos compartidos. Porque cuando la región Centro avanza unida, nuestras ciudades también crecen”.

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