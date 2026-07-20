Presentación del Curso de Cuidadores de Adultos Mayores en Domicilio

Nogoyá

Desde el Municipio de Nogoyá, a través de la coordinación de Desarrollo Social, se informa que el próximo viernes 24 de julio a la hora 18, en el Punto Digital del CIC, se realizara la presentación del “Curso de Cuidadores de Adultos Mayores en Domicilio”.

Además, se solicita a todos aquellos preinscriptos que todavía no hayan completado la documentación, que deberán acercarla a la Coordinación de Desarrollo Social (Maipú 1347), antes del viernes 24.

Por otro lado, se recuerda que dicha capacitación comenzará el 31 de julio en las instalaciones del CIC, y tendrá cursado todos los viernes de 14 a 20 hs.

Los interesados podrán preinscribirse a través del siguiente link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeqzFS0fS6ziM…/viewform

Perfil de los destinatarios e interesados/Requisitos de inscripción:

– Mayores de 18 años.

– Fotocopia de DNI de ambos lados.

– Fotografía 4 × 4

– Constancia de CUIL

– Constancia de educación primaria completa

– Certificado psicofísico expedido por Hospital público u otros entes públicos.

– Antecedentes penales.

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