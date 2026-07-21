Recomendaciones de Bromatología

Nogoyá

Desde el Área de Bromatología del Municipio de Nogoyá se recomienda no comprar productos alimenticios en lugares sin habilitación.

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Ante cualquier duda, comunicarse a la oficina de Bromatología Municipal al teléfono: 03435-15496488.

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