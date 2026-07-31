Reunión del Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Cadena Apícola de Entre Ríos

Nogoyá

La Dirección de Desarrollo Económico y Producción del Municipio de Nogoyá, participó de la Reunión del Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Cadena Apícola de Entre Ríos (CODEAPI).

El pasado miércoles 30 de julio, en la ciudad de Villaguay, el Director de Desarrollo Económico y Producción del Municipio de Nogoyá, Ricardo Pazo, junto a otras autoridades locales y provinciales, participó de una jornada organizada por la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Coordinación de Apicultura de la Provincia de Entre Ríos.

En el marco de una jornada enriquecedora para el sector, se conformaron mesas de trabajo donde se trataron temas de políticas vigentes y herramientas de gestión, temáticas para el análisis de desafíos sectoriales, exposiciones, conclusiones y síntesis de las mesas de trabajo conformadas.

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