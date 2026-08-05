Se amplió el Radio del Sistema de Estacionamiento Medido

Nogoyá

El Municipio de Nogoyá informó que se amplió el radio comprendido en el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), para lo cual se convoca a los frentistas, de las calles que están dentro del circuito, a realizar los trámites correspondientes para quedar exentos. La acción se encuentra facultada mediante ordenanzas.

La medida tomada contempla el Boulevard España entre San Lorenzo y Belgrano. Los frentistas que residan dentro del circuito, para quedar exentos deberán acercarse a la oficina del Sistema Estacionamiento Medido, ubicada en palacio municipal en el horario de 7 a 13 y de con el título o contrato de alquiler y el título de propiedad del vehículo que se quiera eximir del pago en la cuadra del lugar donde vive.

Por otra parte detallaron, que considerará un vehículo en la cuadra donde se encuentren localizada su propiedad. Además deberán presentar tarjeta verde o título de propiedad del vehículo; boleta tgi-tos, partida catastral donde será afectado el vehículo; boleta de servicio; Documento Nacional de Identidad (DNI) y en caso de estar alquilando la propiedad, traer contrato de alquiler donde figure la partida catastral.

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