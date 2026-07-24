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Se entregó Nueva Indumentaria al Personal de Obras Públicas

Actualizado: 24/07/2026
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Se entregó Nueva Indumentaria al Personal de Obras Públicas

Nogoyá

Durante la mañana de hoy, el Municipio de Nogoyá entregó nueva indumentaria al personal dependiente de Obras Públicas. En esta oportunidad, se distribuyeron camperas y pantalones de grafa con sus respectivos logos identificatorios de la Municipalidad.

En la entrega estuvo presente el secretario de Gobierno, Beltran Lora, el director de Obras Públicas Martin Garcia y representantes del gremio UPCN.


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