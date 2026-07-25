Se inauguró el Busto Homenaje a San Miguel

Nogoyá

El acto se realizó en la Plaza Parque que lleva el nombre del santo, donde se descubrió el busto y una placa conmemorativa, con la presencia de directivos, profesores, alumnos y ex alumnos del Colegio San Miguel. Así como también de autoridades provinciales de la comunidad Marista.

Por el Municipio de Nogoyá acompañó el presidente municipal, Bernardo Schneider, junto a la vice intendenta, Desireé Peñaloza, el secretario de gobierno Beltran Lora y la coordinadora de cultura, educación y turismo, Karina Clementin. Además del concejal Ezequiel Schönhals y el senador provincial, Rafael Cavagna.

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