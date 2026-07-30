Se realizará un Curso de Consumos Problemáticos y cuidados en clave en Comunidad para Empleados Municipales y Talleristas

Nogoyá

Desde la Coordinación de Desarrollo Social del Municipio de Nogoyá, a cargo de Melisa Acevedo, se informó que el jueves 6 de agosto, en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”, se llevará a cabo un Curso de Consumos Problemáticos y Cuidados en Clave en Comunidad, destinado a empleados municipales y talleristas.

Dicha capacitación será dictada por profesionales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) en dos turnos:



🕙Turno mañana: de 10 a 12 hs.

🕐Turno tarde: de 13 a 15 hs.

Los interesados en participar, se podrán anotarse a través del siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerG2S3oqRRdFpqyUj76-GIIPu85EllNq86fN_xcEXH2D49Uw/viewform

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