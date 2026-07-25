Se realizó el Concurso “Conociendo Nuestra Ciudad”

Nogoyá

Anoche, con una Asociación Cultural Nogoyá colmada de gente, se llevo a cabo la segunda edición del Concurso “Conociendo Mi Ciudad”, en el que los estudiantes de sexto grado de las diferentes instituciones comparten sus producciones inspiradas en la historia, identidad y cultura de la ciudad de Nogoyá.

Participaron la Escuela N°92 “Enrique Pestalozzi” que presento la leyenda “El Madero de la Virgen; la Escuela N°1 “Carlos María de Alvear” con la canción “Nogoyá, mi Ciudad”, interpretada por las divisiones A y C; la Escuela N° 242 “San Sebastián”, con la leyenda “Nogoyá en el Corazón”; Colegio N° 93 “Nuestra Señora del Huerto” con la canción “Como dice Jhonny” interpretada por las divisiones A y B; y la Escuela N° 96 “San Francisco de Asís” que presento la canción “Reina de la Ciudad” realizada por las divisiones A y B.

Vale destacar que los trabajos estuvieron evaluados por el jurado compuesto por el profesor José Luis Vergara y las profesoras y talleristas Janet Crossa y Lia Rosin.

Por el Municipio de Nogoyá acompañó la viceintendenta Desireé Peñaloza y la coordinadora de cultura, educación y turismo, Karina Clementin quienes entregaron los correspondientes reconocimientos a las instituciones educativas que participaron.

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