Se realizó la Muestra “Tejiendo Vinculos y Sembrando Saberes”

Nogoyá

Anoche, en las instalaciones de la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”, se llevó a cabo la muestra de la artesana María Diez, denominada “Tejiendo Vínculos y Sembrando Saberes”.

Allí, la artista expuso sus trabajos de tejido artesanal que recorren su historia desde los comienzos hasta la actualidad. Destacando muchos de ellos que son parte de diferentes campañas solidarias internacionales, como las almohadas de apego que serán enviadas para los niños huérfanos afectados por los terremotos de Venezuela, o los “pulpitos para neonatología” destinados a hospitales de la provincia, entre otros.

Por el Municipio de Nogoyá acompaño el presidente municipal Bernardo Schneider, quien entregó un reconocimiento a la artesana, junto a la viceintendenta Desireé Peñaloza, la coordinadora de cultura, educación y turismo, Karina Clementin, y la concejal Gimena Bolzán.

Vale destacar que dicha muestra estará activa hasta el miércoles 29 de julio, y para todos aquellos interesados en visitarla podrán hacerlo en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura” (Centenario y 9 de julio) en el horario de 7 a 13 y de 14 a 19 h.

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