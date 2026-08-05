Tareas de Mantenimiento del Parque Francisco Ramírez

Nogoyá

El Municipio de Nogoyá continúa llevando adelante tareas de mantenimiento y puesta en valor de los espacios públicos de la ciudad.

En esta oportunidad, las cuadrillas municipales realizaron trabajos de corte de césped y mantenimiento general en el Parque Francisco Ramírez, con el objetivo de conservar este importante espacio verde en óptimas condiciones para el disfrute de los vecinos.

Estas acciones forman parte del plan permanente de mantenimiento que se desarrolla en distintos parques, plazas y espacios públicos de la ciudad, promoviendo entornos más limpios, seguros y agradables para toda la comunidad.

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