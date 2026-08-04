Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: qué zonas abarca y cuándo rige

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para varios departamentos de Entre Ríos. Se prevén lluvias intensas, ráfagas, posible granizo y fuerte actividad eléctrica, con acumulados de entre 40 y 80 milímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos que alcanzará a diferentes departamentos entre el miércoles y el jueves. Los fenómenos podrían incluir lluvias abundantes en cortos períodos, fuertes ráfagas de viento, ocasional caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

De acuerdo con el organismo nacional, la primera advertencia estará vigente durante la mañana del miércoles y comprenderá principalmente a sectores del norte y noreste entrerriano. En tanto, otra zona de la provincia quedará bajo alerta durante la tarde del jueves.

En ambos casos, el nivel establecido es amarillo, por lo que se anticipan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de algunas actividades cotidianas.

Alerta para el miércoles: qué departamentos abarca

Durante la mañana del miércoles, la advertencia alcanzará a los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Según precisó el SMN, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes”. Estos fenómenos podrían desarrollarse de manera aislada o afectar diferentes sectores durante el período comprendido por la alerta. Fuente: El Once

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