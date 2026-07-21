ANSES: cuánto cobrará cada categoría de jubilados en agosto y cuándo se paga

Calendario de pago de agosto

El aumento del 1,9% ya fue confirmado y comenzará a reflejarse en los haberes del próximo mes. Desde Capital Humano, confirmaron las fechas de pago. Además, el Gobierno debe definir si continuará el bono extraordinario.



ANSES: cuánto cobrará cada categoría de jubilados en agosto es una de las principales consultas de los beneficiarios luego de que el Gobierno confirmara un incremento del 1,9% para las prestaciones previsionales.

El ajuste alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y se aplicará automáticamente en los haberes que comenzarán a abonarse desde el 10 de agosto.

El porcentaje de actualización surge de la inflación de junio difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el marco de la fórmula de movilidad vigente. Sin embargo, aún resta la publicación del decreto que definirá si continuará el bono extraordinario destinado a quienes cobran los haberes más bajos.

De mantenerse el refuerzo de hasta $70.000, los beneficiarios de la jubilación mínima y otras prestaciones alcanzadas recibirán un ingreso superior al haber básico durante agosto.

Los nuevos montos de las prestaciones

Con el incremento del 1,9%, la jubilación mínima pasará a $419.817,13, mientras que la jubilación máxima ascenderá a $2.823.588,96. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $335.853,70 y la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez y vejez alcanzará los $293.872,99.

Si el Gobierno confirma nuevamente el bono extraordinario de hasta $70.000, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán un total de $489.817,13. En el caso de la PUAM, el ingreso ascenderá a $405.853,70, mientras que los titulares de Pensiones No Contributivas percibirán $363.872,99.

Hasta el momento, el aumento ya fue oficializado, pero el pago del bono permanece sujeto a la publicación del decreto correspondiente.

Cuándo cobran los jubilados en agosto

El calendario de pagos comenzará el 10 de agosto para jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo. Las fechas serán las siguientes: DNI terminados en 0, el 10 de agosto; 1, el 11; 2, el 12; 3, el 13; 4, el 14; 5, el 18; 6, el 19; 7, el 20; 8, el 21; y 9, el 24 de agosto.

Por su parte, quienes cobran más de un haber mínimo percibirán sus haberes desde el 25 de agosto. El cronograma establece: DNI terminados en 0 y 1, el 25; 2 y 3, el 26; 4 y 5, el 27; 6 y 7, el 28; y 8 y 9, el 31 de agosto.

De esta manera, el Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social ya tienen definido el cronograma de pagos para el próximo mes, mientras los jubilados aguardan la confirmación oficial sobre la continuidad del bono extraordinario que complementa los haberes mínimos. Fuente: El Once

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