Arancel de EE.UU.: Argentina quedó alcanzada por un nuevo impuesto del 10% a sus exportaciones

Nueva medida comercial de Washington

La administración estadounidense comenzó a aplicar un nuevo gravamen de hasta el 12,5% sobre productos importados de 60 países. Argentina figura entre las naciones alcanzadas por la alícuota más alta, lo que podría impactar sobre la competitividad de parte de sus exportaciones.



Arancel de EE.UU. La administración de Estados Unidos puso en vigencia este jueves un nuevo esquema de aranceles dirigido a las importaciones provenientes de 60 países, entre ellos Argentina, que quedó alcanzada por una tasa adicional del 10%. La medida fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y busca, según Washington, incentivar a sus socios comerciales a reforzar las acciones contra el trabajo forzado en las cadenas globales de suministro.

El anuncio fue realizado por el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, quien explicó que el nuevo esquema establece dos niveles de gravámenes. Los países que, de acuerdo con la evaluación del Gobierno estadounidense, adoptaron y aplican mecanismos eficaces para impedir la importación de productos vinculados al trabajo forzado abonarán un arancel adicional del 10%. En cambio, aquellos que no cumplen esos criterios enfrentarán una tarifa del 12,5%.

Today, Ambassador Greer issued a statement regarding the European Union's recent actions that create uncertainty in the Turnberry Agreement.https://t.co/2Cab8KJPzw — United States Trade Representative (@USTradeRep) July 23, 2026

Argentina aparece en este segundo grupo, junto con la mayoría de los países latinoamericanos incluidos en la resolución, por lo que las exportaciones alcanzadas por la medida deberán afrontar el impuesto más elevado previsto por la nueva normativa.

Cómo puede impactar sobre las exportaciones argentinas

Si bien el nuevo arancel no se aplicará a todos los bienes que Argentina vende al mercado estadounidense, sí podría afectar la competitividad de numerosos productos que ingresen dentro del universo alcanzado por la medida.

El incremento del costo de ingreso al mercado norteamericano podría traducirse en una pérdida de competitividad frente a proveedores de otros países que tributarán una tasa menor o que directamente quedaron excluidos del nuevo régimen.

Foto: Archivo.

Estados Unidos representa uno de los principales destinos de las exportaciones argentinas de alto valor agregado y de diversos productos industriales y agroindustriales. En ese contexto, cualquier aumento en los costos de acceso al mercado estadounidense puede repercutir sobre la capacidad de las empresas nacionales para competir con otros proveedores internacionales, publicó RT.

Cuáles son las excepciones previstas

La Oficina del Representante Comercial aclaró que el nuevo esquema contempla numerosas excepciones. Entre ellas figuran materiales informativos, donaciones, equipaje personal y determinados artículos que ya se encuentran sujetos a otros aranceles específicos.

También quedaron excluidas algunas materias primas consideradas estratégicas para la economía estadounidense, productos cuya oferta local resulte insuficiente y mercancías cuyo encarecimiento pudiera generar distorsiones significativas en el mercado interno.

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Además, Washington previó excepciones para bienes cuya aplicación del nuevo impuesto no contribuiría de manera efectiva al objetivo declarado de combatir el trabajo forzado en las cadenas de producción internacionales.

Argentina, entre los países con la alícuota más alta

Dentro de América Latina, la mayor parte de los países incluidos en la resolución recibieron la tarifa adicional del 10%. En ese grupo aparecen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.

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Fuera de la región, Canadá y la Unión Europea también tributarán la alícuota menor, mientras que economías como China, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido quedaron alcanzadas por la tasa máxima prevista por la normativa estadounidense.

Brasil anticipó una respuesta y crece la incertidumbre

Uno de los primeros países en reaccionar fue Brasil, que además enfrenta un incremento arancelario del 25% sobre buena parte de sus exportaciones hacia Estados Unidos.

Foto: Archivo.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva calificó la decisión como “arbitraria e injustificada” y anunció que iniciará los procedimientos previstos en su Ley de Reciprocidad para responder a la medida. Además, confirmó que llevará el caso ante el mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Mientras tanto, Argentina permanece entre los países alcanzados por la tarifa adicional del 12,5%, una decisión que abre un nuevo escenario para el comercio bilateral con Estados Unidos y que podría obligar a los sectores exportadores a evaluar estrategias para sostener su competitividad en uno de sus principales mercados internacionales. Fuente: El Once



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