Asignaciones por hijo: cayó fuerte entre los trabajadores registrados y creció en informales con la AUH

Según datos oficiales

Las asignaciones por hijo registraron una fuerte reducción entre los trabajadores formales durante el último año, mientras aumentó la cantidad de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Los datos oficiales reflejan el impacto de las cesantías y el avance de la informalidad laboral.



Asignaciones por hijo volvieron a reflejar los cambios en el mercado laboral argentino. En los últimos 12 meses, 176.099 chicos dejaron de estar alcanzados por la Asignación Familiar por Hijo (AFH) debido a la caída del empleo registrado, mientras que creció la cantidad de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), vinculada a trabajadores informales y personas desocupadas.

Los datos corresponden a la Subsecretaría de Seguridad Social y abarcan el período comprendido entre mayo de 2025 y mayo de 2026. En ese lapso, el Sistema de Asignaciones Familiares de la ANSES pasó de pagar 9.451.958 beneficios a 9.276.916, lo que representa una disminución de 175.042 prestaciones. La caída es todavía más pronunciada si se compara con noviembre de 2023.

El informe oficial atribuyó este retroceso, principalmente, a la pérdida de empleo formal y a la reducción del número de trabajadores registrados que perciben asignaciones familiares por sus hijos. Paralelamente, aumentó la cantidad de personas que reciben la AUH y también quienes cobran la prestación por desempleo.

La mayor caída se dio entre los asalariados registrados

Según el relevamiento oficial, las asignaciones por hijo registraron una disminución interanual de 176.099 beneficiarios, equivalente a una baja del 2,1%. El descenso estuvo impulsado por la reducción de 141.646 beneficiarios de la asignación para trabajadores en relación de dependencia, una caída del 4,8%.

A esa merma se sumó una reducción de 37.504 prestaciones entre jubilados y pensionados, lo que representó un retroceso del 5,4%, mientras que las asignaciones correspondientes a trabajadores monotributistas disminuyeron en 35.193 casos, con una baja del 5,9%.

En contraste, la Asignación Universal por Hijo mostró un crecimiento interanual de 30.120 beneficiarios, equivalente al 0,7%. También aumentó en 8.124 el número de personas que perciben la prestación por desempleo, otro indicador asociado al deterioro del mercado laboral.

Más informalidad y menos beneficiarios del sistema

El cambio en la composición de los beneficiarios refleja una mayor participación de trabajadores informales y una menor cantidad de asalariados registrados dentro del sistema de asignaciones familiares.

Los datos muestran que en noviembre de 2023 el régimen alcanzaba a 10.371.534 beneficiarios, mientras que en mayo de 2026 esa cifra descendió hasta 9.276.916. En poco más de dos años, el sistema perdió casi 1,1 millón de prestaciones, pese al crecimiento registrado por la AUH.

Actualmente, los trabajadores registrados con hijos menores de edad o con discapacidad pueden acceder a la Asignación Familiar por Hijo, cuyo monto varía según el ingreso del grupo familiar. En cambio, los padres desocupados o que se desempeñan en la economía informal pueden solicitar la AUH, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Montos y topes de ingresos

Durante julio, la Asignación Familiar por Hijo osciló entre $15.586 y $74.033, de acuerdo con el nivel de ingresos del grupo familiar. En tanto, la Asignación Universal por Hijo alcanzó un valor bruto de $148.049.

Para acceder a la AFH, el ingreso total del grupo familiar no debe superar los $6.069.688 mensuales y, además, ninguno de los padres puede percibir más de $3.034.844. Tanto estos límites como los montos de las prestaciones se actualizan de manera periódica mediante la movilidad previsional, publicó Clarín.

Las familias cuyos ingresos superan esos topes no pueden acceder a la Asignación Familiar por Hijo, aunque mantienen la posibilidad de deducir de la base imponible del Impuesto a las Ganancias a cada hijo declarado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Fuente: El Once

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