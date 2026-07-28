Aumentan las internaciones de bebés por virus respiratorios

Datos del BEN

El Boletín Epidemiológico Nacional informó que disminuyen los casos de gripe, mientras el virus que provoca bronquiolitis se convirtió en la principal causa de internación.



El Ministerio de Salud informó que la circulación de virus respiratorios en Argentina se mantiene dentro de los niveles esperados para esta época del año. El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), correspondiente a la semana epidemiológica 28, muestra una continuidad en el descenso de los casos de influenza, mientras que el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) registra un leve incremento y se convirtió en el virus más frecuente entre los pacientes internados.

En tanto, la circulación del SARS-CoV-2 permanece estable y en niveles bajos, sin casos positivos detectados durante la última semana analizada.

De acuerdo con el informe oficial, la positividad para influenza en pacientes ambulatorios con cuadros respiratorios leves fue del 37% durante la última semana epidemiológica.

En el caso del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), se notificaron 25 casos positivos en las últimas cuatro semanas, una cifra prácticamente sin cambios respecto de los 26 casos registrados en el período anterior.

Por su parte, el SARS-CoV-2 no registró nuevos casos positivos entre los pacientes ambulatorios analizados, lo que confirma que su circulación continúa en niveles reducidos.

El VSR es el principal virus en internaciones

Entre los pacientes hospitalizados, el Virus Sincicial Respiratorio ,principal causa de bronquiolitis en bebés y niños pequeños, desplazó a la influenza como el virus respiratorio predominante.

Durante las últimas cuatro semanas se confirmaron 151 casos positivos de VSR, frente a 122 casos de influenza. Además, se detectaron ocho casos de coinfección entre influenza y VSR, y otros dos en los que coexistieron SARS-CoV-2 y VSR.

Qué variante de gripe predomina

La vigilancia genómica realizada por la ANLIS-Malbrán confirmó que el subclado J.2.4.1 (variante K) de Influenza A(H3N2) continúa siendo el predominante en el país y representa el 96% de las muestras analizadas.

Durante la última semana se identificaron 14 nuevos casos de esta variante, con lo que el total de confirmados en lo que va del año ascendió a 353.

Además, el Laboratorio Nacional de Referencia caracterizó otros 10 casos de Influenza B Victoria, que acumula 44 muestras positivas en 2026. Fuente: El Once

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