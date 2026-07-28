Avanza una ciclogénesis que podría dejar tormentas severas en el Litoral y Buenos Aires

El fenómeno se desarrollaría entre el viernes y el sábado con lluvias intensas, granizo y ráfagas. El Litoral figura entre las regiones bajo mayor seguimiento.



Poco frio y muchas nubes es el escenario que viene predominando en este tramo final del mes de julio en la región central de la República Argentina. Mientras los temporales se suceden en la cordillera argentina, con periodos de fuertes vientos e intensas nevadas, las provincias centrales atraviesan un periodo con ausencia de sistemas frontales que muestren un desplazamiento marcado, generando un recambio de masa de aire.

De esta forma, los días transcurren entre mucha nubosidad, algunos momentos de débiles precipitaciones y/o nieblas, poco viento, elevada humedad y temperaturas relativamente templadas para la época.

Pero entre tanta monotonía en esta región central del país, un evento puntual empieza a llamar la atención en los pronósticos de esta semana: la probable evolución de una ciclogénesis sobre el este del país que podría dejar algunos impactos importantes en la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y las provincias del Litoral.

Ciclogénesis en marcha para cerrar la semana en Argentina

El cambio de tiempo responderá al avance un gran sistema bien definido de baja presión desde el Océano Pacífico, comenzando a impactar desde el próximo jueves 30 la alta cordillera de Cuyo y de la Patagonia con nevadas y fuertes vientos, así como también lluvias y nevadas generalizadas en sectores llanos del centro y norte patagónico.

En la franja central de la Argentina se establecerá el jueves una intensa circulación de aire del norte, inyectando humedad y elevando la inestabilidad de manera marcada. A nivel superficial, se sentirá como un día ventoso y bien templado, con nubosidad variable, típico de primavera.

A lo largo del viernes 31 se estará desarrollando la etapa madura de la ciclogénesis, con la formación de un centro de bajas presiones en superficie al este de la provincia de Buenos Aires.

Los principales modelos internacionales de pronóstico como el ECMWF y GFS, empiezan a tener una fuerte concordancia en la idea de la activación de tormentas aisladas de variada intensidad entre la mañana y la tarde desde la zona de Córdoba, sur de Santa Fe y Entre Ríos hacia toda la provincia de Buenos Aires; al tiempo que no se descartan focos fuertes con granizo en zonas puntuales.

Pero el momento más crítico se espera entre media tarde y el comienzo de la madrugada del sábado 1 en el norte de Buenos Aires, Capital Federal y el sur del Litoral, con una fuerte inestabilización que promoverá la generalización e intensificación de estas tormentas, bajo un escenario muy propenso para la presencia de granizo de diversos tamaños en forma aislada.

Este periodo tan inestable también podrá dejar lluvias de intensidad moderada a fuerte, con marcas abundantes en pocas horas que podrían superar los 50 mm sobre el noreste bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y el sur del Litoral.

Es, en definitiva, un evento meteorológico que es firme candidato para posicionarse como el de mayor impacto en el último tiempo en la región núcleo de Argentina.

El mal tiempo avanzará al noreste argentino

Este proceso de ciclogénesis evolucionará muy rápido en esta ocasión, y entre la madrugada y la mañana del sábado 1° de agosto ya estaría formado un centro cerrado de baja presión sobre el Mar Argentino, asociado a un frente frío que rápidamente comenzará a avanzar hacia el noreste argentino.

De esta forma la mejora de las condiciones será muy rápida en las primeras horas del sábado para el territorio bonaerense y el sur del Litoral, pero las tormentas con variada intensidad avanzarán durante el día hacia el centro y norte de esta región, a la espera de fenómenos localmente fuertes a severos. (Meteored)

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