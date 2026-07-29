Banfield, San Lorenzo y Argentinos ganaron; Rosario Central y Racing no se sacaron ventajas

Segunda fecha del Torneo Clausura

Banfield superó a Sarmiento, San Lorenzo y Argentinos Juniors ganaron en la segunda fecha del Torneo Clausura; Rosario Central empató sin goles con Racing anoche.

La segunda fecha del Torneo Clausura se puso en marcha este martes con cuatro partidos que dejaron tres victorias y un empate. Banfield derrotó 3-2 a Sarmiento, San Lorenzo venció por la mínima a Gimnasia de Mendoza, Argentinos Juniors goleó 3-0 a Estudiantes de Río Cuarto y Rosario Central igualó 0-0 frente a Racing en el Gigante de Arroyito.

El encuentro con mayor cantidad de goles se disputó en el estadio Florencio Sola, donde Banfield consiguió su primera victoria del campeonato al imponerse por 3-2 sobre Sarmiento de Junín en un duelo cambiante. Ambos equipos llegaban con derrotas en el debut y buscaban recuperarse rápidamente.

En el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo dejó atrás el mal comienzo del semestre y derrotó 1-0 a Gimnasia de Mendoza, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos en el certamen luego de la caída sufrida en la jornada inaugural.

Argentinos fue contundente y Central repartió puntos con Racing

En La Paternal, Argentinos Juniors confirmó su buen inicio de campeonato con una contundente victoria por 3-0 sobre Estudiantes de Río Cuarto. El conjunto dirigido por Nicolás Diez mostró eficacia ofensiva y se mantuvo entre los protagonistas de la Zona B tras conseguir su segundo triunfo consecutivo.

La jornada se cerró en Rosario con un atractivo duelo entre Rosario Central y Racing, aunque ninguno logró romper el cero. El empate sin goles dejó sensaciones encontradas: el Canalla mantuvo su invicto, mientras que la Academia rescató un punto en un escenario siempre complejo.

Así continuará la fecha

La segunda fecha seguirá este miércoles con otros cuatro encuentros. Barracas Central recibirá a Aldosivi desde las 14.30, Defensa y Justicia enfrentará a Deportivo Riestra a las 17, Gimnasia y Esgrima La Plata será local de River desde las 19.15 e Instituto cerrará la jornada ante Platense a las 21.30.

Tres partidos fueron postergados debido a la participación de Boca, Lanús y Tigre en los playoffs de la Copa Sudamericana. Por ese motivo, los encuentros Boca-Estudiantes, Tigre-Belgrano y Unión-Lanús se disputarán la próxima semana. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com