Barracas Central hizo historia: venció a River en el Monumental y amargó los debuts de Otamendi y Correa

Primera fecha del torneo Clausura 2026

El único gol del triunfo, lo hizo Gonzalo Morales a los 22 minutos del primer tiempo. El local tuvo chances de empatar. En River, debutaron Nicolás Otamendi y Ángel Correa, pero el equipo se fue silbado por el público.



Barracas Central derrotó a River Plate en el Monumental y protagonizó el gran golpe de la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Damián Ayude se impuso por 1-0 gracias al gol de Gonzalo Morales y consiguió una victoria histórica en Núñez, dejando al Millonario envuelto en un clima de preocupación tras una nueva actuación decepcionante.

El único tanto del encuentro llegó a los 21 minutos del primer tiempo. Gonzalo Morales, delantero surgido en Boca Juniors, aprovechó un rebote dentro del área para definir y establecer el 1-0. Luego celebró con el clásico Topo Gigio, un gesto asociado a Juan Román Riquelme, su reconocido ídolo.

Para Barracas Central se trató de un resultado inédito: fue la primera victoria de su historia en el estadio Monumental. El antecedente más cercano de un triunfo como visitante frente a River se remontaba a 1923, aunque en la antigua cancha del conjunto de Núñez.

River volvió a fallar y profundizó su crisis

El equipo de Eduardo Coudet monopolizó la posesión durante gran parte del partido, pero volvió a evidenciar los mismos problemas que arrastró en sus últimas presentaciones: escasa profundidad ofensiva y pocas situaciones claras de gol.

Incluso había logrado el empate antes del descanso mediante Lucas Martínez Quarta, pero la conquista fue anulada por posición adelantada.

Sobre el cierre del primer tiempo, los futbolistas de River reclamaron un penal sobre Lautaro Pereyra por un empujón de Rafael Barrios, aunque el árbitro Nazareno Arasa dejó seguir la jugada, en una de las acciones más discutidas de la noche.

En el complemento, Coudet intentó modificar el desarrollo con una ofensiva repleta de variantes. Ingresaron, entre otros, Lucas Beltrán y Facundo Colidio, mientras Rafael Santos Borré permaneció como referencia de ataque. Sin embargo, el dominio territorial nunca se tradujo en situaciones claras ante una defensa visitante muy sólida.

Debuts sin festejo y silbidos en el Monumental

Uno de los aspectos destacados de la noche fue el debut oficial de Nicolás Otamendi y Ángel Correa con la camiseta de River. El defensor central llevó la cinta de capitán y, junto a Gonzalo Montiel, recibió un reconocimiento por su reciente participación con la Selección Argentina.

Correa, por su parte, ingresó en el segundo tiempo con la camiseta número 10 e intentó conducir los ataques del Millonario en los minutos finales, aunque tampoco logró quebrar el orden defensivo de Barracas Central.

La ocasión más clara del complemento fue un potente tiro libre de Facundo Colidio que se estrelló en el travesaño. Esa jugada resumió una noche en la que River generó poco peligro pese a controlar el balón durante la mayor parte del encuentro. El final encontró al equipo de Núñez nuevamente cuestionado por sus hinchas.

Tras la reciente eliminación de la Copa Argentina frente a Aldosivi, la derrota en el estreno del Clausura profundizó las dudas sobre el funcionamiento del conjunto de Coudet, quien no pudo estar en el banco por una suspensión y fue reemplazado por Ariel Broggi.

River intentará recuperarse el próximo miércoles 29 de julio, cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 19.15. Barracas Central, en tanto, buscará extender su gran inicio cuando reciba a Aldosivi. Fuente: El Once

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