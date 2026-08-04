Billeteras virtuales y tarjetas: la mora entre jóvenes alcanzó el 43,46% en Entre Ríos

Endeudamiento entre jóvenes entrerrianos

La mora juvenil en créditos digitales llegó al 43,46% en junio de 2026 en Entre Ríos. Un total de 1.654 jóvenes de entre 18 y 25 años acumuló compromisos por $893,6 millones en plataformas financieras no bancarias. Cuál es la situación en los departamentos.



La mora juvenil en créditos digitales alcanzó el 43,46% en Entre Ríos durante junio de 2026 entre personas de 18 a 25 años que utilizaron servicios de Empresas No Financieras Emisoras de Tarjetas de Crédito o Compras, categoría que incluye plataformas como Mercado Pago y Naranja X.

Los datos surgieron de los últimos registros disponibles en la plataforma Mapa de la Deuda y mostraron que, pese a encontrarse por debajo del promedio nacional para la misma franja etaria, una proporción significativa de los jóvenes entrerrianos que accedieron a este tipo de financiamiento registró dificultades para cumplir con sus obligaciones.

En números absolutos, Entre Ríos contabilizó 1.654 deudores únicos, equivalentes al 2,78% del total nacional. En conjunto, acumularon una deuda de $893,6 millones, monto que representó el 2,06% del volumen total registrado en el país.

Más de $388 millones en situación irregular

Del total adeudado por los jóvenes entrerrianos a través de créditos digitales, alrededor del 43,4% se encontraba en situación irregular. El monto en mora ascendió a $388,37 millones, equivalente al 1,51% de la mora nacional correspondiente a este segmento.

Los atrasos alcanzaron a 741 jóvenes entrerrianos, quienes representaron el 2,41% del total de deudores morosos del país. El indicador provincial, sin embargo, se ubicó 15,87 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional correspondiente a personas de entre 18 y 25 años.

La expansión de las billeteras virtuales y otras herramientas financieras digitales amplió durante los últimos años las posibilidades de acceder rápidamente a préstamos, compras financiadas y líneas de crédito. Al mismo tiempo, los datos pusieron el foco sobre el endeudamiento temprano y las dificultades de una parte de los usuarios más jóvenes para afrontar posteriormente los compromisos asumidos.

Gualeguay registró la mayor mora juvenil

La situación presentó marcadas diferencias entre los departamentos entrerrianos. Gualeguay encabezó el ranking provincial con una tasa de mora del 69,27%, lo que significó que más de dos tercios de los jóvenes con créditos digitales registraron atrasos en sus obligaciones.

Luego se ubicaron Victoria, con 55,17%; San Salvador, con 51,20%; Paraná, con 49,20%; y Gualeguaychú, con 46,27%. De esta manera, en esos cinco departamentos la proporción de jóvenes con atrasos superó el 45%.

En una situación intermedia aparecieron Concordia, con 43,96%; Islas del Ibicuy, con 39,27%; Federación, con 38,72%; Federal, con 38,02%; La Paz, con 36,46%; y Nogoyá, con 34,36%.

Los departamentos con menor nivel de morosidad

En el otro extremo del relevamiento, Tala presentó la menor tasa de mora juvenil de Entre Ríos, con apenas 18,46%, un registro considerablemente inferior al promedio provincial.

También mostraron porcentajes menores Villaguay, con 21,67%; Diamante, con 22,09%; Feliciano, con 27,50%; Uruguay, con 28,51%; y Colón, con 29,25%. En todos esos departamentos, la morosidad entre jóvenes de 18 a 25 años permaneció por debajo del 30%.

Los números exhibieron así una fuerte brecha territorial dentro de Entre Ríos: mientras en Gualeguay prácticamente siete de cada diez jóvenes endeudados presentaron atrasos, en Tala la proporción fue inferior a dos de cada diez. En el conjunto provincial, en tanto, más de $388 millones permanecieron en situación irregular dentro de un mercado de créditos digitales que continúa ganando presencia entre los usuarios más jóvenes. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com