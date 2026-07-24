Boca Juniors venció a O’Higgins y sacó ventaja en los playoffs de la Copa Sudamericana

Boca Juniors derrotó 1-0 a O’Higgins en La Bombonera por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Miguel Merentiel marcó el único gol de la noche y el equipo de Rodolfo Arruabarrena viajará a Chile con una ventaja mínima para definir la clasificación.



Boca Juniors dio el primer paso hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana al imponerse por 1-0 sobre O’Higgins de Chile en La Bombonera, en el encuentro de ida de los playoffs. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió una ventaja ajustada gracias al gol de Miguel Merentiel sobre el cierre del primer tiempo y ahora deberá sostener la diferencia en el partido de vuelta, que se disputará la próxima semana en Rancagua.

Aunque el resultado dejó al conjunto argentino con la ventaja, el desarrollo del encuentro mostró dos caras bien diferentes. Durante gran parte de la primera etapa, Boca sufrió las aproximaciones del conjunto chileno, que encontró espacios para inquietar a la defensa y obligó a intervenir al arquero Álvaro Montero.

El flamante refuerzo respondió con seguridad cuando más lo necesitó su equipo y protagonizó una atajada determinante frente a un remate frontal de Martín Sarrafiore. Esa intervención evitó que el visitante se adelantara en el marcador y permitió que Boca creciera futbolísticamente en el tramo final del primer tiempo.

Merentiel aprovechó la asistencia de Paredes

Después de la pausa de hidratación, el equipo local comenzó a mostrar una versión más dinámica y encontró en Leandro Paredes al conductor que necesitaba para generar juego en la mitad de la cancha.

Miguel Ángel Merentiel. Foto: X oficial de Copa Sudamericana.

El mediocampista, uno de los puntos más altos del encuentro, manejó los tiempos del partido y terminó siendo determinante en la acción que abrió el marcador. A los 43 minutos habilitó con precisión a Miguel Merentiel, quien definió con eficacia para establecer el 1-0 con el que Boca se fue al descanso.

El gol cambió el desarrollo del encuentro y le permitió al conjunto de Arruabarrena afrontar el complemento con mayor tranquilidad, aunque sin perder la intensidad para intentar ampliar la diferencia.

Boca dominó, pero no logró liquidar la serie

En la segunda mitad, O’Higgins sintió el desgaste físico realizado durante los primeros 45 minutos y comenzó a perder presencia en ataque. Boca aprovechó esa merma para adueñarse del desarrollo del juego y generar varias situaciones de peligro.

Paredes fue una de las figuras del equipo. Foto: La Nación.

Sin embargo, el conjunto argentino volvió a mostrar dificultades para concretar las oportunidades que elaboró y dejó abierta una serie que pudo haber quedado mucho más encaminada si hubiese tenido mayor eficacia frente al arco rival.

Los cambios introducidos por el entrenador Lucas Bovaglio revitalizaron al equipo chileno, que en los minutos finales adelantó sus líneas e intentó llegar al empate, aunque sin generar ocasiones lo suficientemente claras como para vulnerar a Montero.

La clasificación se definirá en Chile

Con la victoria por la mínima diferencia, Boca llegará con ventaja al partido de vuelta, que se disputará el próximo jueves desde las 21.30 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Sebastián Villa regresó a Boca tras un par de temporadas. Foto: La Nación.

Antes de ese compromiso internacional, el conjunto xeneize tendrá su estreno en el Torneo Clausura. Este domingo, desde las 19.30, visitará a Deportivo Riestra por la primera fecha del certamen local, en un encuentro que contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

El ganador de la llave entre Boca y O’Higgins avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a Recoleta de Paraguay. Con una ventaja exigua, pero importante, el equipo de Arruabarrena buscará completar la tarea en territorio chileno y seguir en carrera por el título continental. Fuente: El Once

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