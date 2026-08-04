Boca presentó su nueva camiseta titular y confirmó cuándo será su estreno

Indumentaria Oficial

modelo que utilizará durante los próximos 12 meses combina dos tonalidades de azul con la tradicional franja amarilla. Además, recupera el escudo con estrellas e incorpora la palabra “Xeneize” en la parte posterior del cuello.



Boca presentó oficialmente la camiseta titular que utilizará durante los próximos 12 meses. La nueva indumentaria incorpora una combinación inédita de dos tonos de azul, mantiene la tradicional franja amarilla y será estrenada en el partido frente a Estudiantes.

El lanzamiento se produjo después de que el equipo utilizara durante el cierre del primer semestre una camiseta especial. Aquel modelo había sido diseñado para recordar la Copa Libertadores conseguida en 2001, al cumplirse 25 años de aquella conquista.

La nueva propuesta desarrollada por Adidas recupera algunos elementos históricos y agrega detalles diferentes respecto de las últimas temporadas. El cambio más visible se encuentra en la combinación de las dos tonalidades de azul presentes en la tela.

Los detalles de la nueva camiseta de Boca

La franja amarilla continúa atravesando el frente de la camiseta y conserva uno de los rasgos centrales de la identidad del club. El conjunto se completa con pantalones y medias confeccionados en colores similares.

Otra de las novedades es el regreso del escudo de Boca con las estrellas que representan los títulos obtenidos por la institución. En el modelo anterior se había utilizado una versión especial relacionada con el aniversario del club.

En la parte posterior del cuello aparece la palabra “Xeneize”, incorporada como una referencia directa al apodo del equipo. Las tres tiras de Adidas también se mantienen en amarillo sobre la zona de los hombros.

La presentación incluyó imágenes de futbolistas del plantel masculino y femenino. Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda y Lautaro Blanco fueron algunos de los jugadores que participaron en la campaña.

También formaron parte de la producción Camila Gómez Ares, Julieta Martínez, Lola Rufini y Celeste Dos Santos, representantes del equipo femenino de la institución.

Cuándo estrenará Boca su nueva indumentaria

El plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena utilizará la camiseta por primera vez frente a Estudiantes. El encuentro marcará el estreno oficial del modelo correspondiente a la nueva temporada.

La indumentaria salió a la venta este martes por medio de la aplicación y el sitio web de Adidas. También puede conseguirse en Boca Shop y en las tiendas oficiales del club.

Posteriormente, la camiseta estará disponible en el resto de los comercios autorizados. El lanzamiento comprende el uniforme completo que Boca usará como titular en sus compromisos nacionales e internacionales. Fuente: El Once

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