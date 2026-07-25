Calendario de pago de ANSES a jubilados confirmado: cuándo cobran en agosto 2026

ANSES confirmó el cronograma oficial de pago a los jubilados en el mes de agosto. El organismo previsional también confirmó qué sectores quedarán excluidos de cobrar el bono. Todos los detalles.



La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el cronograma oficial de pagos para agosto de 2026. Con el reajuste del 1,89% por movilidad mensual, derivado de la inflación del IPC de junio publicada por el INDEC, los adultos mayores percibirán sus haberes con nuevos valores.

Sin embargo, el organismo previsional también confirmó qué sectores quedarán excluidos de cobrar el bono extraordinario de $70.000.

El esquema de asistencia contempla un techo de ingresos para definir la asignación del plus económico a jubilados. Esta medida busca enfocar el refuerzo estatal en los beneficiarios con menores recursos, excluyendo a quienes superen el tope máximo fijado o cuenten con más de una prestación.

Quiénes son los jubilados que NO cobrarán el bono de $70.000 en agosto

El Gobierno nacional ratificó que el bono de contingencia se otorga de forma íntegra a los titulares que perciben la jubilación mínima, la cual ascenderá a $419.775,93 en agosto. Al sumar la ayuda extraordinaria, el piso de cobro unificado quedará fijado en $489.775,93.

Bajo este criterio, los grupos excluidos de cobrar el bono total o de forma parcial son los siguientes:

Titulares que superan los $489.775,93 brutos: quienes cobren un haber básico por encima de esa cifra no percibirán ningún tipo de bono adicional.

Titulares con doble prestación: las personas que cobren dos haberes (por ejemplo, una jubilación ordinaria y una pensión por viudez) y superen en forma conjunta el límite de $489.775,93 quedan marginadas del beneficio.

Jubilados con ingresos intermedios (bono proporcional): aquellos que perciban un haber base entre $419.775,93 y $489.775,93 no cobran los $70.000 completos, sino un saldo proporcional para alcanzar ese techo.

Calendario de pagos de agosto 2026: jubilados que perciben la mínima

La distribución de los fondos para el primer tramo de beneficiarios, que incluye la liquidación del haber básico ajustado y el bono de $70.000, se iniciará en la segunda semana del mes, agrupados según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto (debido al feriado nacional del lunes 17)

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto

Calendario de pagos para jubilaciones que superan el haber mínimo

Para aquellos jubilados cuyo recibo de sueldo se ubica por encima del haber mínimo y no ingresan al esquema del bono extraordinario, la ANSES habilitará las cajas bancarias durante la última semana de agosto:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto

En pocas palabras

–ANSES confirmó: El cronograma de pagos de jubilados y pensionados para agosto de 2026 incluye un reajuste del 1,89%.

–Bono de $70.000: Se destina a jubilados que cobran la mínima ($419.775,93), excluyendo a quienes superen los $489.775,93 brutos o tengan doble prestación.

–Fechas de pago: El calendario se extiende desde el 10 hasta el 31 de agosto, según la terminación del DNI y el monto del haber. Fuente: El Once

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