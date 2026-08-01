Caña con ruda este 1° de agosto: a qué hora se toma y por qué tiene que ser en ayunas

Cómo recibir agosto según la tradición popular

La tradición indica que la bebida debe consumirse al comenzar agosto para atraer la salud, la protección y la buena fortuna. Conocé cuál es el mejor momento para hacer el ritual y qué simboliza tomarla con el estómago vacío.

Cada 1° de agosto, miles de personas en la Argentina renuevan una de las tradiciones más populares del invierno: tomar caña con ruda. Según la creencia, este ritual ayuda a alejar la mala suerte y a recibir el nuevo mes con salud, protección y prosperidad.

Entre las dudas más frecuentes aparecen dos preguntas: a qué hora hay que tomar la caña con ruda y por qué la tradición indica que debe hacerse en ayunas.

A qué hora se toma la caña con ruda el 1° de agosto

La tradición señala que la caña con ruda debe tomarse durante las primeras horas del 1° de agosto, antes de consumir cualquier alimento.

No existe un horario exacto ni una hora obligatoria. Algunas personas realizan el ritual apenas pasada la medianoche, mientras que otras prefieren hacerlo al levantarse, antes del desayuno.

Lo importante es que sea una de las primeras acciones del día, como una forma simbólica de comenzar agosto con buenos deseos.

Tomarla en ayunas forma parte de la tradición y tiene un significado simbólico.

La costumbre sostiene que la bebida debe ser lo primero que ingrese al organismo al comenzar agosto, para recibir el nuevo mes con protección, salud y buena fortuna.

Sin embargo, no existe evidencia científica que demuestre beneficios para la salud por consumir la bebida con el estómago vacío. De hecho, el alcohol puede absorberse más rápidamente cuando se ingiere en ayunas.

Cuántos tragos hay que tomar

No existe una cantidad única para cumplir con el ritual. Las formas más habituales son:

-Tomar tres tragos consecutivos.

-Beber siete sorbos.

-Tomar un trago largo de una sola vez.

-Beber un vaso pequeño, según la tradición familiar.

Todas estas variantes son consideradas válidas dentro de la costumbre popular. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com