Cesó el alerta por tormentas para el norte entrerriano: cuándo llegarían las lluvias

Meteorología

El Servicio Meteorológico Nacional levantó el alerta por tormentas para el noreste entrerriano. El tiempo se mantendrá estable hasta el jueves y las lluvias se darían entre el viernes y el sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dejó sin efecto el alerta por tormentas que había emitido para los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. De esta manera, toda la provincia de Entre Ríos amaneció este miércoles sin advertencias meteorológicas vigentes.

Durante la jornada anterior se registraron tormentas de variada intensidad en distintos puntos del noreste entrerriano, con abundantes precipitaciones, actividad eléctrica y, en algunos sectores, caída de granizo.

El jueves se presentará con condiciones más estables. El SMN prevé cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, sin probabilidades de precipitaciones y con temperaturas que irán desde los 11 hasta los 22 grados.

El cambio de tiempo llegará el viernes, cuando aumentará la inestabilidad. Para esa jornada se pronostica una máxima de 29 grados y probabilidad de tormentas de entre el 10 y el 40% durante la mañana, la tarde y la noche. También se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 59 kilómetros por hora.

La inestabilidad continuará el sábado, con probabilidades de tormentas de entre el 40 y el 70% durante gran parte del día. La temperatura descenderá levemente y se ubicará entre los 15 y 20 grados, mientras que las ráfagas volverán a ubicarse entre 42 y 59 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo

Para el domingo se espera una mejora de las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 22 grados.

El inicio de la próxima semana mantendrá el tiempo estable. Tanto el lunes como el martes se anuncian jornadas con nubosidad variable, escasa probabilidad de precipitaciones y máximas cercanas a los 18 grados. Fuente: El Once

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