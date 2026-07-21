CGE: “con alto nivel de presentismo docente se dio el reinicio del ciclo lectivo tras el receso invernal”

Consejo General de Educación

Según el relevamiento realizado por el Consejo General de Educación, fue “amplia la concurrencia (75 por ciento) del personal en los 17 departamentos entrerrianos y consolidó el normal funcionamiento de los establecimientos”.



El Consejo General de Educación (CGE) informó que el presentismo docente sostuvo “la misma línea de asistencia registrada durante la última medida de fuerza sectorial, coincidiendo este lunes con la vuelta a las aulas en toda la provincia tras el receso invernal”, indica el comunicado difundido por el Gobierno de Entre Ríos.

De acuerdo con el relevamiento realizado por el organismo educativo, “esta amplia concurrencia (75 por ciento) del personal en los 17 departamentos entrerrianos consolidó el normal funcionamiento de los establecimientos, permitiendo que la gran mayoría de la matrícula escolar retome sus actividades pedagógicas habituales sin interrupciones”, señalaron en el escrito.

“Los informes reflejan que las escuelas mantuvieron sus puertas abiertas y sostuvieron el dictado de clases planificado para la jornada, resguardando de este modo la continuidad del servicio educativo y el derecho al aprendizaje de las y los estudiantes”, sostiene el CGE.

Desde el gobierno provincial se remarcó “la continuidad del esquema de negociaciones vigentes, con el objetivo de seguir evaluando las variables laborales y salariales del sector junto a las y los representantes gremiales”. Fuente: El Once

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