Ciclogénesis y tormentas fuertes: prevén lluvias intensas, ráfagas y posible granizo en Entre Ríos

Pronóstico

El viernes y sábado se esperan tormentas intensas en Entre Ríos. Pronostican abundantes lluvias, ráfagas, granizo aislado y un marcado descenso de temperatura durante el fin de semana.

El cierre de julio, y las primeras horas de agosto, se presentarán muy inestables con diversos fenómenos meteorológicos destacados sobre Argentina.

De manera gradual se van a seguir sumando los ingredientes para conformar un cierre de semana con eventos meteorológicos destacados en distintas regiones del país. Antes de que termine julio tendremos: desde el regreso de las nevadas en Patagonia y Cuyo, hasta tormentas severas con lluvias, actividad eléctrica poderosa, ráfagas y posible granizo en provincias del centro y norte argentino. Fuente: El Once

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