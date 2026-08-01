Comenzó el cronograma de pagos para estatales de Entre Ríos

Este sábado se acreditaron los primeros haberes de julio para estatales y jubilados provinciales. El cronograma continuará durante la próxima semana.



El cronograma de pagos para estatales y jubilados de Entre Ríos comenzó este sábado 1 de agosto, con la acreditación de los primeros haberes correspondientes al mes de julio. El esquema dispuesto por el Gobierno provincial se extenderá durante la próxima semana, de acuerdo con los montos percibidos.

Según informó el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, en esta jornada quedaron acreditados los salarios correspondientes al tramo de hasta 980.000 pesos, cuyo día de pago fue establecido formalmente para el lunes 3 de agosto.

Cómo continúa el cronograma de pagos

El cronograma continuará el martes 4 de agosto con los haberes desde 980.001 hasta 1.280.000 pesos. El miércoles 5 será el turno de quienes perciban desde 1.280.001 hasta 1.470.000 pesos.

Para el jueves 6 está previsto el pago de salarios desde 1.470.001 hasta 1.780.000 pesos, mientras que el viernes 7 cobrarán quienes tengan haberes desde 1.780.001 hasta 2.380.000 pesos.

Finalmente, los salarios superiores a 2.380.001 pesos tendrán como fecha de pago el lunes 10 de agosto, aunque el Gobierno provincial indicó que los fondos estarán acreditados desde el sábado 8.

Los salarios incluyen el aumento dispuesto para julio

Los haberes de julio incorporaron el incremento salarial dispuesto por el Ejecutivo provincial luego de que las negociaciones paritarias con los gremios estatales no alcanzaran un acuerdo.

El Gobierno había ofrecido a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) un aumento del 7% dividido en dos tramos: un 3% para julio y otro 4% para septiembre. En ambos casos, la base de cálculo prevista era el salario del mes inmediatamente anterior.

Ante el rechazo de los sindicatos, el Ejecutivo resolvió avanzar mediante decreto con la liquidación del incremento correspondiente a julio. De esta manera, el 3% fue calculado sobre los salarios de junio de 2026 y quedó incorporado en los haberes que comenzaron a acreditarse este sábado.

La recomposición para los docentes

En la negociación con los gremios docentes, el Gobierno provincial también había propuesto un incremento del 3% para julio y otro 4% para septiembre, tomando como referencia en cada tramo el salario del mes anterior.

La propuesta contempló, además, incrementos de entre el 20% y el 28% en los conceptos correspondientes al Fopid y Conectividad, con diferencias según se tratara de trabajadores con jornada simple o completa.

Al no alcanzarse un acuerdo en la paritaria docente, la recomposición correspondiente a julio también será abonada por decreto. Según lo establecido por el Ejecutivo, la medida elevó el salario mínimo docente a 850.000 pesos de bolsillo desde julio. Fuente: El Once

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