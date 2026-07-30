Comunicados de prevención de siniestros viales en RNN° 12

Tramo: Acceso a Galarza -intersección RNN° 12 y RNN° 131

Los siniestros viales constituyen una de las principales causas de muerte en nuestro país

y por ello, la prevención vial y manejo defensivo son herramientas sumamente

relevantes al momento de circular conducir un vehículo y/o utilizar los viaductos.-

En este sentido, es que desde la Unión Transitoria de empresas contratistas del Tramo

de RNN° 12 comprendido entre la Rotonda de Crespo y el Acceso a la ciudad de Galarza,

se solicita cumplimentar las medidas de seguridad asociadas al cumplimiento de

velocidades máximas de circulación, anticipación de maniobras, uso de luces

reglamentarias y del cinturón de seguridad.-

Asimismo no conducir si ingirió bebidas alcohólicos, cuenta con poco descanso o no se

considera apto para una conducción segura.-

Evite el uso del celular, el uso indebido sistemas de audio y/o cualquier otra actividades

que pudiera distraerlo.-

Sea colaborativo, circule con seguridad por la ruta respetando su vida como la de los

demás.-

Ante cualquier duda, consulta y/o propuestas de mejora, se ponen a disposición los

siguientes medios de comunicación:

Correo electrónico: comunicadosutmalla513@lppietroboni.com.ar.-

Libro de comunicaciones: Obrador Vial I – RNN° 12 – Km 310,4; Obrador Vial II – RNN°

12 – Km 350,5.-

Las empresas contratistas, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Dirección

Nacional de Vialidad agradecen su colaboración.-