Comunicados de prevención de siniestros viales en RNN° 12

Tramo: Acceso a Galarza -intersección RNN° 12 y RNN° 131
Los siniestros viales constituyen una de las principales causas de muerte en nuestro país
y por ello, la prevención vial y manejo defensivo son herramientas sumamente
relevantes al momento de circular conducir un vehículo y/o utilizar los viaductos.-
En este sentido, es que desde la Unión Transitoria de empresas contratistas del Tramo
de RNN° 12 comprendido entre la Rotonda de Crespo y el Acceso a la ciudad de Galarza,
se solicita cumplimentar las medidas de seguridad asociadas al cumplimiento de
velocidades máximas de circulación, anticipación de maniobras, uso de luces
reglamentarias y del cinturón de seguridad.-
Asimismo no conducir si ingirió bebidas alcohólicos, cuenta con poco descanso o no se
considera apto para una conducción segura.-
Evite el uso del celular, el uso indebido sistemas de audio y/o cualquier otra actividades
que pudiera distraerlo.-
Sea colaborativo, circule con seguridad por la ruta respetando su vida como la de los
demás.-
Ante cualquier duda, consulta y/o propuestas de mejora, se ponen a disposición los
siguientes medios de comunicación:
Correo electrónico: comunicadosutmalla513@lppietroboni.com.ar.-
Libro de comunicaciones: Obrador Vial I – RNN° 12 – Km 310,4; Obrador Vial II – RNN°
12 – Km 350,5.-
Las empresas contratistas, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Dirección
Nacional de Vialidad agradecen su colaboración.-