Continuarán los días grises y húmedos: rige alerta por tormentas para una zona de Entre Ríos

Después de una semana de días grises, el domingo se perfila como el mejor día del finde. Pero la humedad, las nieblas y el probable regreso de la inestabilidad van a marcar el resto de la semana en Paraná y la región.



El fin de semana continuará en Paraná y la región dominada por la abundante nubosidad, humedad relativa elevada y formación de neblinas durante la mañana.

El domingo se perfila como el mejor día de la semana que comienza: sin lluvias, mayormente a parcialmente nublado y una máxima promedio de 21°C, ideal para el aire libre, pero que durará poco.

Es que para el lunes están pronosticados chaparrones y tormentas para la mañana y tarde, respectivamente, con mínimas en torno de los 13°C y máximas del orden de los 17°C, mientras el viento girará predominantemente del este.

Alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la mañana y tarde del lunes para el norte de Entre Ríos; el aviso alcanza a los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

De acuerdo al SMN, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica. “Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, indicaron desde el organismo.

La alerta amarilla por tormentas también alcanza al noreste de la provincia de Santa Fe y gran parte de la provincia de Corrientes.

Pronóstico extendido

El martes será el día con menor amplitud térmica, ya que las mínimas estarán en torno a los 15°C, en tanto que las máximas serán de 22°C, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

Para el miércoles, los pronostican anuncian otra jornada con chaparrones para la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde noche; con marcas térmicas que oscilarán entre los 14 y 18°C.

Hacia el cierre de semana el panorama cambia de signo. El jueves entra definitivamente el aire más frío y seco, con mínimas alrededor de 8°C y algo de sol por la mañana, pero mayormente nublado hacia la tarde noche.

Y para el viernes 31 se prevé cielo parcialmente a mayormente nublado con temperaturas que rondarán entre los 10 y 17°C con vientos soplando del sector este.

En síntesis, la última semana de julio en Paraná tiene un poco de todo: un domingo para el aire libre, un tramo húmedo con lluvias probables a mitad de semana y un cierre más frío y gris. Fuente: El Once

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