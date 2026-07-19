Darío Barassi reveló en Ahora Caigo: “Mi mujer está enamorada de Otamendi”

El conductor contó en vivo una intimidad familiar que desató carcajadas junto a un concursante de Talar de Pacheco y volvió viral el fanatismo de Lucía Gómez Centurión por el defensor campeón mundial.

La confesión inesperada de Darío Barassi en Ahora Caigodejó en evidencia que su esposa, Lucía Gómez Centurión, guarda una preferencia particular dentro de la Selección argentina, y no es por los nombres que suelen encabezar los elogios de la hinchada. El conductor se permitió un momento de sinceridad y humor en pleno aire, generando risas y complicidad con el público y los participantes.

Durante el programa, Barassi se detuvo a saludar a Braian, un participante oriundo de Talar de Pacheco, quien no tardó en compartir un dato curioso: “Vivo a dos cuadras de actual campeón mundial, Nicolás Otamendi”, reveló. El comentario derivó en una charla distendida sobre vínculos de barrio y admiraciones deportivas.

Un participante de Ahora Caigo contó que vive a dos cuadras de Nicolás Otamendi y abrió una charla sobre el defensor campeón del mundo

Barassi no perdió la oportunidad de bromear sobre la situación en casa: “Mi mujer está enamorada de Otamendi, chicos”, soltó entre risas, dejando claro que la figura del defensor argentino tiene un lugar especial en el corazón de Lucía. No conforme con la confesión, agregó: “A mí me hace sentir que me parezco un poco”, en un guiño humorístico a su propio físico.

La escena se tornó todavía más distendida cuando Braian, el participante, le señaló al conductor que la diferencia más notoria entre él y Otamendi era el tamaño de la panza. Barassi supo tomarlo bien y continuó el intercambio con su clásico sentido del humor.

Soccer Football – FIFA World Cup 2026 – Argentina Training – Compass Minerals National Performance Center, Kansas City, Kansas, U.S. – June 26, 2026 Argentina’s Nicolas Otamendi during training IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff

En respuesta a la curiosidad por saber a quién admira la pareja del conductor dentro del plantel, Barassi despejó cualquier duda: ni Messi ni Paredes son los favoritos de Lucía, sino el defensor nacido en Buenos Aires. El comentario, expresado con desenfado, se volvió uno de los momentos más celebrados del programa.

El humor de Barassi y las intimidades de pareja en televisión

La confesión sobre Nicolás Otamendi impulsó la repercusión de Ahora Caigo en redes sociales y entre los seguidores del programa

No es la primera vez que Barassi recurre a anécdotas personales para conectar con la audiencia. Días antes, el conductor compartió otra situación doméstica, esta vez ligada a la música que se escucha durante el programa y a una inesperada consecuencia física. “El de la bicicleta lo escucho y se me frunce el ort*”, se quejó en tono jocoso, en referencia a una de las canciones habituales del ciclo.

La charla derivó en una revelación aún más íntima: el conductor relató con desenfado que le salió un grano en la cola. Luli Latorre, parte del equipo, sugirió que quizás la causa era la música que tanto le molestaba. Barassi, lejos de incomodarse, ofreció mostrarlo y luego relató cómo su esposa intervino en la situación. Darío Barassi contó que Lucía Gómez Centurión tiene como favorito al defensor de la Selección por encima de Messi y Paredes

“Muy generosa, mi mujer procedió a hacer la extirpación del objeto. Pobre, la verdad”, relató el conductor, destacando la complicidad y el apoyo incondicional de Lucía Gómez Centurión en momentos insólitos de la vida diaria. La anécdota se cerró con una broma sobre la propia apariencia: “Igual yo tengo muy buena cola. Y aparte con los pelos me escribí Luli”.

La reacción de los seguidores de Ahora Caigo no tardó en manifestarse en redes sociales y espacios de comentarios. La confesión sobre el fanatismo de Lucía por Otamendi se transformó rápidamente en uno de los temas más comentados del ciclo, desplazando incluso a otras anécdotas habituales del programa. El intercambio entre Darío Barassi y el participante Braian sumó otra anécdota personal del conductor en el ciclo televisivo.

La combinación de humor, cercanía y espontaneidad en la manera en que Barassi expuso el tema dejó en claro que, más allá de la admiración futbolística, lo que prima es la complicidad con su esposa y la capacidad de reírse de sí mismos, atributos que la audiencia reconoce y valora en el conductor.

El episodio también sirvió para recordar, en tono de broma, que en la Scaloneta hay figuras capaces de conquistar corazones más allá de las estrellas tradicionales, y que la admiración por los jugadores puede traspasar los límites de la cancha para instalarse en el día a día de las familias argentinas. Fuente: El Once

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