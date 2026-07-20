Día del Amigo: por qué se celebra el 20 de julio y el recuerdo al creador del Himno a la Amistad

El Día del Amigo se conmemora cada 20 de julio y nació a partir de la iniciativa de un argentino inspirado por la llegada del hombre a la Luna.



El Día del Amigo se celebra este 20 de julio en toda la Argentina. Aunque para millones de personas se trata de una tradición instalada desde hace décadas, pocos conocen que esta fecha tuvo un origen completamente argentino y nació a partir de un acontecimiento que marcó a toda la humanidad: la llegada del hombre a la Luna.

Cada año, bares, restaurantes y hogares se convierten en escenarios de festejos entre amigos. Incluso, para muchos comercios gastronómicos, el Día del Amigo representa una de las jornadas de mayor movimiento del año, con reservas realizadas con varios días de anticipación.

Sin embargo, detrás de esta costumbre existe una historia que comenzó hace más de medio siglo y que tuvo como protagonista a un odontólogo bonaerense convencido de que un hecho histórico podía unir a la humanidad.

La idea que nació con la llegada a la Luna

El creador del Día del Amigo fue Enrique Ernesto Febbraro, odontólogo, profesor de psicología, filosofía e historia, además de músico y locutor. El 20 de julio de 1969 observó por televisión la llegada del Apolo 11 a la Luna y entendió que aquel acontecimiento no pertenecía únicamente a Estados Unidos, sino que era un logro compartido por toda la humanidad.

Convencido de que ese momento representaba un símbolo de unión entre los pueblos, decidió impulsar la creación de una jornada dedicada a celebrar la amistad. Desde su consultorio de Lomas de Zamora redactó y envió cerca de mil cartas a destinatarios de cien países proponiendo instaurar el 20 de julio como el Día del Amigo.

La iniciativa tuvo una repercusión inesperada. Alrededor de 700 personas respondieron positivamente a aquellas cartas, lo que fortaleció la convicción de Febbraro de que la amistad podía convertirse en un puente entre culturas y naciones. Con el paso de los años, la propuesta fue ganando reconocimiento institucional hasta consolidarse como una tradición profundamente arraigada en la Argentina.

Una celebración que trascendió las fronteras

Con el tiempo, la celebración dejó de ser exclusivamente argentina y comenzó a replicarse en otros países de América Latina e incluso en España. Brasil, Uruguay y Chile fueron algunos de los territorios donde la iniciativa también encontró aceptación y se incorporó al calendario de efemérides.

Si bien la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad, en la Argentina el 20 de julio mantuvo su identidad propia gracias al impulso original de Enrique Febbraro y a la enorme aceptación popular que alcanzó desde fines del siglo pasado.

La iniciativa también recibió reconocimiento oficial. En 1979 la Provincia de Buenos Aires dio un marco legal a la celebración y, posteriormente, distintas instituciones públicas y privadas contribuyeron a difundirla hasta convertirla en una de las fechas sociales más importantes del país. Fuente: El Once

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