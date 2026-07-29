Diputados aprobó la reforma previsional y Entre Ríos declaró la emergencia del sistema jubilatorio

Sesión en la Legislatura

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La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la reforma previsional impulsada por el Gobierno. La ley declara la emergencia del sistema por dos años y modifica el régimen de la Caja de Jubilaciones para garantizar su sustentabilidad.

La reforma previsional quedó convertida en ley este miércoles, luego de que la Cámara de Diputados de Entre Ríos, aprobara el proyecto denominado “Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional”, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que ya contaba con media sanción del Senado.

Tras más de cinco horas de debate, el proyecto obtuvo 18 votos a favor (15 del bloque Juntos por Entre Ríos y 3 de La Libertad Avanza) y 12 en contra (11 del Justicialismo y uno de La Libertad Avanza que se opus). Además, se registró la ausencia de tres legisladores, supo Elonce.

Con la aprobación legislativa, la provincia avanzó en una de las modificaciones más importantes de los últimos años sobre el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, en medio de un intenso debate político y gremial.

Uno de los ejes centrales de la nueva norma es la declaración del estado de emergencia económica y financiera del sistema previsional provincial por el término de dos años, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo prorrogue ese plazo por otros dos años.

Según establece el texto aprobado, la medida tiene como finalidad “restaurar su equilibrio, resguardar su sustentabilidad y la sostenibilidad de los fondos previsionales”.

Desde el Gobierno provincial sostuvieron que la reforma apunta a garantizar la viabilidad financiera de la Caja de Jubilaciones frente al creciente déficit que registra el organismo, mientras que distintos sectores gremiales expresaron su rechazo a la iniciativa y cuestionaron el alcance de los cambios introducidos en el régimen previsional.

Con la sanción definitiva en Diputados, la reforma previsional quedó convertida en ley y comenzará a regir una vez cumplidos los pasos administrativos correspondientes para su promulgación y publicación oficial. Fuente: El Once

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