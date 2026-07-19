Domingo inestable

Las condiciones no cambiarán demasiado el domingo, cuando la temperatura oscilará entre los 15°C y los 20°C. El organismo nacional mantiene entre 10 y 40% la probabilidad de lluvias tanto para la madrugada como para la tarde y la noche, por lo que la jornada continuará marcada por la inestabilidad.

Descenso térmico desde el lunes

A partir del lunes mejorarán las condiciones del tiempo. El pronóstico indicó cielo mayormente nublado, sin lluvias significativas y probabilidades de precipitaciones de apenas 0 a 10%. La temperatura se ubicará entre los 15°C de mínima y los 19°C de máxima.

El descenso térmico se hará más evidente el martes y miércoles, cuando las máximas rondarán los 20°C, pero las mínimas caerán hasta los 9°C en el inicio de la jornada. Para el jueves, el SMN anticipó una mínima de 9°C y una máxima cercana a los 19°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.

De esta manera, tras un fin de semana marcado por la humedad y las tormentas, Paraná experimentará un cambio de tiempo con ambiente más fresco y estable durante la próxima semana. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com