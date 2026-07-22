Eclipse solar total del 12 de agosto: dónde podrá verse y cuánto durará

Fenómeno astronómico

La NASA difundió la trayectoria que seguirá la sombra de la Luna y precisó qué regiones quedarán dentro de la franja de totalidad. El organismo también brindó recomendaciones para contemplar el fenómeno sin sufrir lesiones oculares.





El próximo 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar total que será visible desde una estrecha franja del hemisferio norte. Durante el fenómeno, la Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol y bloqueará completamente el disco solar durante un breve período.

La NASA confirmó la trayectoria y señaló que la totalidad podrá observarse desde una región remota del norte de Rusia, Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, España y una pequeña zona del extremo noroeste de Portugal. Quienes estén fuera de esa franja solamente verán una parte del Sol cubierta.

El eclipse solar parcial alcanzará sectores de Alaska, Canadá, el norte de Estados Unidos, gran parte de Europa y el noroeste de África. El fenómeno no será visible desde Argentina, debido a que la sombra lunar se desplazará exclusivamente sobre áreas del hemisferio norte.

Los visores deberán cumplir con la norma internacional ISO 12312-2, ya que los anteojos de sol convencionales no bloquean la radiación dañina. Además, la guía de seguridad de la NASA indica que cámaras, binoculares y telescopios requieren filtros solares especiales colocados en la parte frontal del equipo.

Utilizar anteojos para eclipses mientras se mira a través de un dispositivo óptico tampoco resulta seguro, debido a que los rayos concentrados pueden atravesar el filtro y causar lesiones graves. Como alternativa, se puede recurrir a métodos indirectos, como un proyector estenopeico que refleje la imagen del Sol sobre una superficie sin necesidad de observarlo directamente. Fuente: El Once

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