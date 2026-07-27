El Banco Central oficializó las cuentas sueldo en dólares: cómo funcionarán

El Banco Central habilitó las cuentas sueldo en dólares para acreditar salarios, mantuvo su gratuidad y estableció nuevas reglas de funcionamiento.



El Banco Central oficializó la incorporación del dólar estadounidense a las cuentas sueldo en dólares y habilitó a los bancos para que puedan acreditar remuneraciones en esa moneda. La medida formaliza una iniciativa que ya había sido anticipada y establece nuevas reglas para la operatoria de estas cuentas.

La decisión fue comunicada mediante la Comunicación “A” 8460/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Allí se dispuso “incorporar al dólar estadounidense como moneda admitida para la captación de depósitos en la ‘Cuenta sueldo’” prevista en la normativa vigente.

Además de habilitar la acreditación de salarios en dólares, el Banco Central definió cómo deberán operar las entidades financieras respecto de los depósitos y extracciones de efectivo.

En ese sentido, aclaró que “la atención de la operatoria de depósito y extracción de fondos en efectivo de las cuentas en dólares estadounidenses (…) es obligatoria en la sucursal de radicación de la cuenta”.

La comunicación agrega que estas operaciones también podrán realizarse “en las demás sucursales, en cajeros automáticos y terminales de autoservicio”, aunque condicionadas a que “las entidades cuenten con disponibilidad operativa de numerario”.

Otro de los puntos sobre los que avanzó la autoridad monetaria es la gratuidad de la cuenta. La norma ratifica que esa condición “alcanza hasta el monto de las acreditaciones derivadas de la relación laboral”.

Asimismo, incorpora una aclaración específica para los trabajadores que decidan mantener los dólares depositados. Según el texto oficial, la gratuidad continuará vigente “acumulando los importes no retirados sin límite de tiempo”.

La medida no modifica las normas laborales vigentes ni establece obligaciones para que las empresas paguen salarios en dólares. Lo que incorpora es la posibilidad de utilizar la figura de la cuenta sueldo para recibir acreditaciones en moneda estadounidense dentro del sistema financiero regulado por el Banco Central.

En el mismo texto, el organismo informó que posteriormente remitirá a las entidades financieras las modificaciones correspondientes para incorporarlas al texto ordenado sobre “Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales”.

El cambio de fondo lo introdujo la ley de Modernización Laboral. La modificación sustituyó el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo para establecer expresamente que “el salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera”. Antes solo mencionaba “en dinero”. La nueva redacción despejó dudas entre juristas sobre qué alcance podía tener esa expresión. Fuente: El Once

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