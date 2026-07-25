El Gobierno buscará reactivar en agosto el tratamiento de las principales reformas económicas

Agenda Legislativa

El oficialismo intentará avanzar en el Senado con proyectos sobre propiedad privada, Súper RIGI, Banco Central, Zonas Frías y reforma societaria tras meses de demoras.



El Gobierno nacional buscará reactivar durante agosto la agenda económica en el Senado con el objetivo de destrabar una serie de proyectos considerados estratégicos para su programa de reformas. Tras varios meses de negociaciones sin resultados con bloques dialoguistas, La Libertad Avanza intentará avanzar con iniciativas que permanecen demoradas en la Cámara alta.

Desde el inicio del período ordinario, el oficialismo solo consiguió convertir en ley el acuerdo vinculado al pago a los fondos buitres, mientras que el resto del paquete económico continúa pendiente por la falta de consensos parlamentarios.

Entre las prioridades figuran el denominado Súper RIGI, la reforma de la Ley de Propiedad Privada, los cambios al régimen de Zonas Frías, la modificación de la Ley General de Sociedades y una reforma del Banco Central, que el Ejecutivo considera clave para consolidar su programa económico.

Reforma de la propiedad privada

El proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada será el primero en volver al recinto. El tratamiento fue convocado para el 6 de agosto, luego de haber sido postergado en cuatro oportunidades por diferencias internas dentro del oficialismo y la falta de respaldo de algunos bloques aliados.

En los últimos días, el Gobierno buscó cerrar las diferencias entre el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la presidenta de la Comisión de Legislación General del Senado, Patricia Bullrich, respecto de la reforma de la Ley de Tierras.

La versión consensuada mantiene la participación de las provincias en la autorización de ventas de tierras a inversores extranjeros y elimina el mecanismo de “silencio administrativo”, que permitía aprobar automáticamente una operación si no existía respuesta oficial dentro de un plazo determinado.

Zonas Frías y reforma del Banco Central

Otra de las iniciativas pendientes es la modificación del régimen de Zonas Frías, que propone restringir los subsidios al gas para determinadas regiones del país. El proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados, pero permanece sin tratamiento en el Senado por la resistencia de legisladores radicales y representantes de provincias alcanzadas por el beneficio.

La propuesta elimina la ampliación del régimen vigente desde 2021, por lo que alrededor de 1,7 millones de hogares dejarían de acceder a los descuentos en las tarifas una vez sancionada la ley.

A esa agenda se sumará la anunciada reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con la que el Gobierno pretende prohibir el financiamiento monetario al Tesoro, fortalecer la independencia de la autoridad monetaria y establecer como objetivo prioritario la preservación del valor de la moneda.

El Súper RIGI y la reforma societaria

El oficialismo también buscará impulsar el Súper RIGI, un régimen destinado a captar inversiones de gran escala en sectores tecnológicos e industriales estratégicos. La iniciativa contempla beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para proyectos con inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, orientados a actividades como inteligencia artificial, biotecnología, litio, hidrógeno verde, energías renovables, baterías, semiconductores y reactores nucleares de pequeña y mediana escala.

El proyecto ya fue aprobado en Diputados y se espera que durante la primera semana de agosto comience su tratamiento en las comisiones de Presupuesto y Economía del Senado.

En paralelo, el Gobierno intentará avanzar con la reforma de la Ley General de Sociedades, impulsada por Sturzenegger. La propuesta busca reducir la intervención estatal en la organización de las empresas, flexibilizar el objeto social, eliminar restricciones burocráticas de los registros públicos y permitir que las sociedades pacten mecanismos de resolución de conflictos mediante arbitraje o incluso bajo legislación extranjera. Con esta iniciativa, el Ejecutivo procura otorgar mayor autonomía a las empresas para definir su funcionamiento interno. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com