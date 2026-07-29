El Gobierno redujo al 10% el uso de efectivo en las cajas chicas de organismos nacionales

Cambios en la Administración Pública

Una resolución de la Secretaría de Hacienda endureció los límites para el uso de efectivo y cheques en fondos rotatorios y cajas chicas de la Administración Pública Nacional.



El Gobierno nacional limitó al 10% el uso de efectivo en los pagos realizados mediante fondos rotatorios y cajas chicas de los organismos de la Administración Pública Nacional. La medida fue oficializada a través de la Resolución 78/2026 de la Secretaría de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de la estrategia para profundizar la digitalización de las operaciones y fortalecer el control sobre el uso de los recursos públicos.

La normativa modificó el régimen vigente desde 2018 y estableció nuevos topes para el empleo de efectivo y cheques en este tipo de gastos, que son utilizados para afrontar compras menores o urgentes que no pueden seguir el procedimiento habitual de pago.

Según la resolución, los organismos que cuenten con tarjetas de compra corporativas deberán procurar que, una vez transcurridos 180 días desde su habilitación, el uso de efectivo y cheques no supere el 20% del total de las operaciones realizadas mediante fondos rotatorios. Cumplido ese plazo, el límite se reducirá al 10%, porcentaje que deberá mantenerse de manera permanente.

Más pagos electrónicos y mayor trazabilidad

La Secretaría de Hacienda justificó la decisión al señalar que, desde la implementación de las tarjetas de compra corporativas y del seguimiento periódico iniciado en 2018, se verificó un crecimiento sostenido en la utilización de medios electrónicos de pago.

En ese sentido, el organismo consideró que la consolidación de esa modalidad permite endurecer los límites para el uso de efectivo y cheques, favoreciendo operaciones con mayor trazabilidad y transparencia.

La resolución también modificó la periodicidad de las evaluaciones. A partir de ahora, el análisis del cumplimiento de los organismos será semestral, durante los meses de enero y julio de cada año, en reemplazo del esquema trimestral que regía hasta el momento.

Qué ocurre si un organismo incumple

La normativa mantuvo el régimen de sanciones para los organismos que superen los porcentajes permitidos de pagos en efectivo o mediante cheque.

En esos casos, la Tesorería General de la Nación podrá reducir entre un 20% y un 40% la reposición de los fondos rotatorios o las cuotas diarias de pago destinadas a esos gastos, según el nivel de incumplimiento registrado.

El criterio permanecerá vigente hasta que el organismo adecue sus niveles de utilización de medios electrónicos a los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda.

Qué son los fondos rotatorios

Los fondos rotatorios, fondos rotatorios internos y cajas chicas son mecanismos que permiten a los organismos públicos afrontar gastos menores, urgentes o de contado cuando no resulta posible esperar el trámite administrativo habitual de una orden de pago.

La legislación vigente establece que se trata de un procedimiento de excepción y que debe utilizarse únicamente en situaciones debidamente justificadas.

Con esta resolución, el Ministerio de Economía profundizó la política de sustitución del efectivo por medios electrónicos dentro de la administración pública nacional, con el objetivo de fortalecer la transparencia, facilitar el control de las operaciones y mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos del Estado. Fuente: El Once

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