El Gobierno transfirió la administración de un tramo del ferrocarril Urquiza en Entre Ríos

Red ferroviaria entrerriana

La Nación transfirió a ADIFSA la administración del ramal U15 entre Paraná y El Pingo, hoy sin operaciones, e inventariará su infraestructura ferroviaria completa existente.



El Gobierno nacional dispuso un cambio en la administración del ramal U15 del ferrocarril Urquiza en Entre Ríos, correspondiente al tramo comprendido entre Paraná y El Pingo. La decisión quedó formalizada este miércoles mediante la Resolución 1214/2026 del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida asignó a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA) la administración de ese sector de la Red Ferroviaria Nacional, que hasta el momento se encontraba dentro de la órbita de Belgrano Cargas y Logística.

El tramo comprende el ramal U15 de trocha media, entre el kilómetro 179,3, correspondiente a Paraná, y el kilómetro 108,1, en El Pingo. La transferencia incluyó la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes, además del mantenimiento y la custodia de la infraestructura.

El tramo no tiene actualmente operaciones ferroviarias

Uno de los datos centrales de la resolución fue la situación actual del corredor. De acuerdo con los fundamentos de la medida, Belgrano Cargas solicitó formalmente la desafectación del tramo porque actualmente no desarrolla operaciones ferroviarias allí.

La empresa estatal también informó que no tenía previsto realizar operaciones sobre ese sector en el futuro, según quedó asentado en el expediente administrativo citado por el Ministerio de Economía.

Por ese motivo, la decisión publicada este miércoles no implicó por sí misma la reanudación de servicios ferroviarios. Lo que hizo el Gobierno fue modificar el organismo encargado de administrar, preservar y controlar la infraestructura existente.

Harán un inventario de vías y bienes

La resolución estableció además que ADIFSA y Belgrano Cargas deberán realizar, con participación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), un inventario de todos los bienes que integran la infraestructura ferroviaria del tramo.

El relevamiento también deberá determinar el estado de situación de esos bienes. La tarea será supervisada por Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal, según determinó la normativa nacional.

El Ministerio de Economía sostuvo que ADIFSA cuenta con facultades para realizar las acciones necesarias que permitan dar continuidad a la gestión de ese sector de la red y, eventualmente, establecer condiciones para su operación, mantenimiento, custodia y control de circulación.

El ramal Urquiza y la privatización de Belgrano Cargas

La decisión se produjo en medio del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística. La empresa había sido incluida entre las compañías estatales sujetas a privatización por la Ley Bases y, posteriormente, el Gobierno autorizó el procedimiento para avanzar con su privatización total.

Belgrano Cargas tenía asignada la operación y administración de distintos sectores de la red ferroviaria nacional, entre ellos la Línea General Urquiza. Sin embargo, en el caso del ramal U15 entrerriano pidió expresamente retirar ese sector de su concesión ante la falta de operaciones y de proyectos propios para retomarlas.

La resolución firmada por el ministro Luis Caputo entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial. A partir de ahora, ADIFSA quedó formalmente responsable por la administración, mantenimiento y custodia del corredor ferroviario entre Paraná y El Pingo. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com