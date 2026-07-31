El Gobierno volvió a postergar parte del impuesto a los combustibles

El Gobierno volvió a postergar la aplicación de los aumentos pendientes en los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, pero de forma parcial.

El Gobierno nacional volvió a postergar la aplicación total de los impuestos que gravan los combustibles y dispuso que durante agosto solo se aplique una actualización parcial. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 693/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, con el objetivo de evitar un mayor impacto sobre los precios de la nafta y el gasoil.

La norma modifica el esquema vigente desde el año pasado y establece que entre el 1° y el 31 de agosto se aplicará únicamente una parte de los incrementos correspondientes al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono.

Cómo impactan los cambios

Para las naftas, el incremento impositivo será de aproximadamente $11,22 por litro, mientras que para el gasoil alcanzará unos $15,75 por litro, considerando ambos tributos previstos en la normativa.

No obstante, esos valores corresponden exclusivamente al componente impositivo. El precio final en los surtidores dependerá de la política comercial que adopte cada empresa petrolera, que puede trasladar esos costos en forma total o parcial.

El resto del aumento quedó para septiembre

El decreto también estableció que el resto de las actualizaciones pendientes de los impuestos —correspondientes a los años 2024 y 2025 y al primer trimestre de 2026— comenzarán a regir desde el 1° de septiembre, siempre que el Poder Ejecutivo no vuelva a postergar su aplicación

En los fundamentos de la medida, el Gobierno sostuvo que la decisión busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, motivo por el cual resolvió diferir nuevamente una parte de los aumentos tributarios.

Desde comienzos de 2024, la administración nacional viene prorrogando de manera sucesiva la aplicación plena de estos impuestos para evitar que su impacto se refleje de forma inmediata en el precio de los combustibles y, por extensión, en la inflación. Fuente: El Once