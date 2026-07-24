El Quini 6 pone en juego más de $10.100 millones en el sorteo del domingo

Tras quedar vacantes los principales pozos

El Quini 6 volverá a sortear un pozo multimillonario este domingo, luego de que las principales modalidades quedaran nuevamente vacantes.



El sorteo número 3.393 del Quini 6 realizado el miércoles pasado, finalizó sin apostadores que hayan logrado acertar los seis números en las categorías principales del juego. Es por ello que para este domingo, habrá en juego una suma estimada de $10.100 millones.

La Lotería de Santa Fe detalló la estructura formal de los premios en disputa. El monto total estimado de $ 10.100 millones se divide en diferentes pozos individuales según cada categoría de juego.

La distribución oficial de los montos proyectados para cada modalidad de apuesta es la siguiente:

Tradicional Primer Sorteo: presenta un monto estimado de $ 5.540.000.000

La Segunda: ofrece un pozo acumulado de $ 2.790.000.000

Revancha: proyecta un premio de $ 1.080.000.000

Siempre Sale: asegura una base de $ 490.000.000

Extra: contempla una suma de $ 200.000.000

El próximo sorteo se llevará a cabo el día domingo 26 de julio y se estiman 1.500.000 apuestas. El cierre suele ser el sábado por la noche o durante el transcurso del sábado según cada agencia oficial.

La extracción de las bolillas ganadoras se realizará desde la sala de sorteos oficial de la Lotería de Santa Fe a las 21.15.

Los números sorteados el miércoles 22 en cada categoría

En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números extraídos fueron el 42 – 36 – 41 – 00 – 05 – 10. En esta categoría no hubo ganadores con seis aciertos.

Por su parte, en el sorteo de La Segunda la combinación resultante incluyó los números 34 – 24 – 06 – 42 – 31 – 43. Esta categoría también terminó vacante, sin ganadores.

Finalmente, la modalidad Revancha arrojó la siguiente serie de números: 01 – 30 – 43 – 38 – 08 – 18. En esta modalidad tampoco hubo apostadores que hayan acertado los seis números.

Ganadores en la modalidad Siempre Sale

A pesar de que dos de los pozos principales quedaron vacantes, la jornada dejó un saldo positivo para un grupo de apostadores. En la categoría Siempre Sale, se registraron ganadores distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional.

Los números favorecidos en esta instancia del sorteo fueron 02 – 07 – 20 – 45 – 23 – 44. De acuerdo al informe oficial emitido por la entidad, un total de 14 personas lograron acertar cinco de estas bolillas.

Estos afortunados ganadores compartieron un premio económico significativo en la jornada. En conjunto, estas personas se llevarán $ 24.971.212 cada uno. Fuente: El Once

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