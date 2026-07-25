El video de AFA para Lionel Scaloni sobre su exitoso ciclo en la Selección: “¿Y si te digo que hay más?”

¿Un intento para convencerlo?

La producción repasa los hitos del ciclo del DT de Argentina y cierra con una invitación para el oriundo de Pujato. Muchos lo interpretaron como un “operativo seducción” para convencer a Lionel Scaloni de continuar al frente de la Selección.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video institucional titulado “La historia siempre la escribe Argentina” como parte de un “operativo seducción” para convencer a Lionel Scaloni de continuar al frente de la Selección.

La producción repasa los hitos del ciclo de Scaloni en Argentina tras lograr el subcampeonato en el Mundial 2026 y cierra con una fuerte invitación al DT: “¿Y si te digo que hay más capítulos por escribir? Esta camiseta cuenta con vos”.

https://twitter.com/i/status/2080975091920167012



AFA publicó el video tras las declaraciones de Scaloni luego de caer 1-0 ante España en el tiempo suplementario de la final de la Copa del Mundo.

En plena conferencia de prensa, el técnico se quebró hasta las lágrimas al manifestar que cumplirá su contrato vigente hasta el 31 de diciembre y que luego evaluará dar un paso al costado debido al desgaste y la dificultad de reconstruir un nuevo grupo.

Emotivo homenaje en Pujato con una serenata de chamamé

Lionel Scaloni continúa viviendo jornadas cargadas de afecto en Pujato, la localidad santafesina donde nació y a la que regresó para descansar luego de la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. En las últimas horas, el entrenador fue protagonista de un nuevo reconocimiento cuando un grupo de músicos decidió acercarse hasta la puerta de su vivienda para dedicarle una serenata que rápidamente reunió a decenas de vecinos.

El homenaje tuvo como protagonista al chamamé, uno de los géneros más representativos de la música popular argentina. La interpretación estuvo acompañada por un tradicional sapucay que emocionó tanto a quienes participaron del encuentro como al propio director técnico, que observó la escena con una sonrisa y compartió el momento con las personas presentes.

La iniciativa surgió de manera espontánea y se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para vecinos de Pujato y visitantes que se acercaron con la intención de saludar al entrenador y expresarle su reconocimiento después de una nueva actuación destacada en una Copa del Mundo.

Aunque el conjunto nacional no pudo quedarse con el título y finalizó como subcampeón, el recorrido realizado en el torneo volvió a consolidar el respaldo popular hacia Scaloni, quien continúa siendo una de las figuras más queridas del deporte argentino por el exitoso ciclo que encabeza desde hace varios años. Fuente: El Once

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