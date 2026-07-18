Emilia Mernes sorprendió a todos con un anuncio que sus fanáticos esperaban hace meses

Sorpresa para sus seguidores

La cantante confirmó el lanzamiento de un nuevo material que permitirá revivir uno de los momentos más importantes de su carrera. La propuesta llegará a todas las plataformas digitales durante julio.



Emilia Mernes sorprendió a sus seguidores al revelar una noticia que había mantenido en secreto durante los últimos meses. A través de un video publicado en sus redes sociales, la artista confirmó la llegada de un lanzamiento muy esperado por quienes acompañaron una de las etapas más importantes de su carrera.

La cantante anunció que presentará Emilia Tour en vivo, un material que reunirá una selección de las canciones más emblemáticas interpretadas durante el histórico .mp3 Tour. La propuesta permitirá revivir algunos de los momentos que marcaron su vínculo con el público.

El álbum estará disponible desde el próximo 23 de julio en todas las plataformas digitales. La noticia generó una inmediata repercusión entre los fanáticos, quienes venían reclamando desde hace tiempo la publicación de registros oficiales de los conciertos.

Emilia Mernes revive una etapa inolvidable

El lanzamiento representa una respuesta directa a uno de los pedidos más insistentes de la comunidad de Emilia Mernes. Luego de meses de expectativa, el proyecto recuperará el sonido y la energía de una gira que consolidó definitivamente su crecimiento dentro de la música urbana y el pop latino.

El .mp3 Tour significó un punto de inflexión en la trayectoria de la artista entrerriana. Con una puesta en escena de gran escala y una estética inspirada en los primeros años de la década del 2000, Emilia recorrió diferentes ciudades y logró convocatorias multitudinarias.

Las canciones elegidas para este nuevo material buscarán reflejar la conexión que se produjo entre la cantante y sus seguidores durante cada presentación. Al mismo tiempo, el álbum funcionará como el cierre simbólico de una etapa y el comienzo de un nuevo capítulo artístico.

Emilia Mernes.

Un año de fuerte exposición internacional

El anuncio llega después de una serie de presentaciones que ampliaron la proyección internacional de Emilia Mernes. Recientemente, la cantante participó como invitada en el show de la brasileña Luísa Sonza durante Coachella 2026.

Ambas artistas interpretaron juntas “Motinha 2.0” y “Bunda”, dos colaboraciones que generaron una fuerte repercusión en las redes sociales. La aparición de la argentina en uno de los festivales más importantes del mundo fue celebrada por sus seguidores.

Además, Emilia formó parte de “Somos Más”, la canción presentada junto a Carlos Vives, Wisin y Xavi para acompañar el Mundial 2026. Esa colaboración reforzó su presencia en el mercado internacional y confirmó el crecimiento sostenido de su carrera.

La reacción de sus fanáticos

La confirmación de Emilia Tour en vivo provocó una ola de mensajes y celebraciones en las redes sociales. Los seguidores destacaron la posibilidad de volver a escuchar en formato oficial las canciones que formaron parte de los conciertos.

El proyecto también despierta expectativa por la calidad de las versiones en vivo y por la posibilidad de que incluya momentos especiales registrados durante la gira. Hasta el momento, Emilia Mernes no brindó detalles sobre la cantidad de temas que integrarán el álbum.

La cuenta regresiva ya comenzó y el 23 de julio aparece como una fecha señalada para sus fanáticos. Con este lanzamiento, la artista volverá a conectarse con una etapa que transformó su carrera y que todavía ocupa un lugar especial entre quienes la acompañaron. Fuente: El Once

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