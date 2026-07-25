Empleadas domésticas: así quedaron los salarios con el aumento de julio de 2026

Actualización salarial

Los salarios de las empleadas domésticas aumentaron un 1,4% en julio de 2026, según el último tramo del acuerdo paritario. Ya rigen nuevos valores mínimos por hora y por mes para el personal de casas particulares con y sin retiro.



Los salarios de las empleadas domésticas fueron actualizados desde julio de 2026 con un incremento del 1,4%, correspondiente al último tramo del acuerdo paritario vigente para el personal de casas particulares. La nueva escala salarial fijó los valores mínimos que deben percibir quienes trabajan bajo la modalidad por hora y mensual, tanto con retiro como sin retiro, y constituye la referencia obligatoria para empleadores y trabajadores de todo el país.

La actualización impactó sobre todas las categorías contempladas en el régimen de trabajo en casas particulares, aunque la categoría de Tareas Generales continúa siendo la más representativa del sector, ya que comprende a la mayoría del personal registrado dedicado a las tareas habituales del hogar.

Foto: Archivo Elonce.

Con la entrada en vigencia de los nuevos valores, empleadores y trabajadoras ya cuentan con las escalas oficiales correspondientes a julio, mientras se espera que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares convoque a una nueva negociación para definir las futuras actualizaciones salariales.

Cuánto cobran por hora las empleadas domésticas

El incremento del 1,4% modificó los salarios mínimos por hora para la categoría Tareas Generales, que incluye labores de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento del hogar y otras actividades domésticas habituales.

Desde julio de 2026, las trabajadoras que prestan servicios con retiro deben percibir un salario mínimo de $3.733,72 por hora, mientras que quienes trabajan sin retiro tienen un piso salarial de $3.996,45 por hora.

Foto: Archivo Elonce.

La diferencia entre ambas modalidades responde a las características del vínculo laboral, ya que el personal sin retiro permanece en el domicilio del empleador durante la prestación del servicio, situación contemplada por la normativa vigente.

Cómo quedaron los salarios mensuales

La actualización también alcanzó a quienes se desempeñan bajo una contratación mensual. Para la categoría Tareas Generales, la nueva escala estableció un salario mínimo de $458.053,22 mensuales para el personal con retiro, consignó Iprofesional.

Foto: Archivo Elonce.

En tanto, las empleadas domésticas que trabajan sin retiro pasaron a tener un salario mínimo de $505.302,76 mensuales, de acuerdo con los valores establecidos en el acuerdo paritario.

Foto: Archivo Elonce.

Estos montos representan los pisos salariales obligatorios para las relaciones laborales registradas dentro del régimen especial de casas particulares y pueden ser superados mediante acuerdos entre las partes, pero nunca reducidos. Fuente: El Once

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