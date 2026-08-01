Empleadas domésticas: cuánto valdrá la hora de limpieza en agosto de 2026

Las empleadas domésticas mantendrán en agosto de 2026 los mismos salarios que rigieron durante julio, ya que todavía no hubo una nueva convocatoria a paritarias. Conocé cuánto se pagará la hora de limpieza y los valores actualizados de cada categoría.

Las empleadas domésticas no tendrán un nuevo incremento salarial durante agosto de 2026. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares aún no convocó a una nueva negociación paritaria, por lo que continuarán vigentes los valores establecidos en la última actualización oficial. De esta manera, quienes desempeñan tareas de limpieza, cuidado de personas, supervisión y otras labores del hogar cobrarán los mismos montos que percibieron durante julio.

La última modificación salarial fue establecida mediante la Resolución N.º 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, que dispuso una serie de aumentos escalonados entre abril y julio tomando como referencia los salarios mínimos de marzo. Ese esquema concluyó con un incremento del 1,4% aplicado en julio sobre los haberes de junio y, por el momento, no contempla nuevos ajustes para los meses posteriores.

En consecuencia, el sector permanece a la espera de una nueva convocatoria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, organismo encargado de definir las actualizaciones salariales. Hasta que no se alcance un nuevo acuerdo entre las partes, los valores actuales seguirán siendo la referencia para empleadores y trabajadoras de todo el país.

La hora de limpieza no tendrá aumentos durante agosto

Uno de los datos más consultados por empleadores y trabajadoras es el valor de la hora de limpieza. En agosto, quienes integran la categoría de tareas generales, que comprende actividades como limpieza del hogar, lavado, planchado y preparación de comidas, seguirán percibiendo $3.733,72 por hora con retiro y $3.996,45 por hora sin retiro. Fuente: El Once

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