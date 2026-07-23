Empleados de comercio: acordaron suba salarial en tres tramos y un bono de $50.000

Revisión de la paritaria mercantil

La paritaria de empleados de comercio cerró una actualización con un aumento del 5,7% en tres tramos y una asignación extraordinaria de $50.000. El acuerdo regirá desde julio y las partes volverán a reunirse en octubre para revisar la evolución de la economía.



La paritaria de empleados de comercio sumó una nueva actualización salarial luego del acuerdo alcanzado entre las cámaras empresarias y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

Las partes establecieron un incremento del 5,7%, que se abonará en tres cuotas consecutivas, y el pago de un bono extraordinario de 50.000 pesos, en el marco de la revisión del convenio colectivo del sector.

El entendimiento fue suscripto por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y FAECyS, y tendrá vigencia a partir del 1° de julio de 2026.

Según lo acordado, el aumento será de carácter remunerativo y no acumulativo, tomando como base de cálculo las escalas salariales correspondientes a junio de 2026, junto con las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

Cómo se pagará el aumento y el bono

El incremento del 5,7% se distribuirá en tres tramos iguales del 1,9%: el primero se aplicará con los haberes de julio, el segundo con los de agosto y el tercero con los salarios de septiembre.

Además, las partes pactaron una asignación extraordinaria, no remunerativa y por única vez, de 50.000 pesos, que será abonada en dos cuotas de 25.000 pesos. La primera se liquidará junto con el sueldo de julio y la segunda con el de agosto.

El acuerdo también contempla una nueva postergación de la incorporación a los básicos de la suma fija no remunerativa de 120.000 pesos, vigente hasta el momento.

Cambios en la incorporación de la suma fija

Las entidades firmantes resolvieron que esos 120.000 pesos se integrarán gradualmente al salario básico convencional mediante seis cuotas mensuales de 20.000 pesos, que comenzarán a incorporarse desde diciembre de 2026 y continuarán entre enero y mayo de 2027.

Asimismo, las sumas no remunerativas pendientes de incorporación seguirán liquidándose conforme a lo establecido en la cláusula tercera del acuerdo paritario firmado el 26 de marzo de este año.

Por último, empresarios y representantes sindicales asumieron el compromiso de volver a reunirse durante octubre de 2026 para evaluar la evolución de las principales variables económicas y analizar la necesidad de una nueva actualización salarial.

El convenio también aclara que los incrementos acordados no serán vinculantes para los futuros acuerdos salariales que puedan celebrarse en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, aunque las sumas resultantes constituirán el piso salarial convencional una vez que el acuerdo sea homologado. Fuente: El Once

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