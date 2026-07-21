Gran Hermano: qué participante abandonó la casa tras la gala de eliminación

Este lunes se fue uno de los candidatos a ganar la edición de Gran Hermano: Generación Dorada en un mano a mano final que enfrentó a las dos “leyendas” que surgieron del reality en su edición de 2011.



Emanuel Di Gioia abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público en la 22° gala de eliminación tras caer en el versus ante Solange Abraham.

Antes de la gran resolución de la noche, se salvaron Matías Hanssen, Sebastián Cola, Yanina Zilli y Yisela “Yipio” Pintos con el 0.2%, 0.5%, 0.7% y 1.3% de los votos del público, respectivamente y de acuerdo a la cantidad de gente en placa.

Ema se emocionó hasta las lágrimas al despedirse. “Fue un camino recorrido zarpado, gracias por ser parte de esto. Lo hago por mi hija, que es lo mejor que tengo y está afuera, así que ya gané”, expresó el jugador oriundo de San Martín, Buenos Aires.

Santiago del Moro comunicó que Emanuel fue eliminado con el 55,3% de los votos del público de Telefe. En el versus, Sol se salvó tras haber recibido el 44,7%.

Aliados y enemigos en la Generación Dorada

La rivalidad de Solange y Emanuel surgió casi de manera repentina en la casa de Gran Hermano 2026 tras lo que había sido un comienzo de alianza total, primero entre ellos dos únicamente al ser viejos conocidos de GH 2011, y luego bajo el grupo “F4”, el cual compartían junto con Eduardo Carrera y Cinzia Francischiello.

Los “F4″ se rompieron cuando Sol se fue de intercambio a La Casa de los Famosos. Emanuel y Eduardo comenzaron a planear jugar sin ella y una vez que Solange regresó, ella se aisló por completo junto con Edu, dejándolo de lado a Ema.

Sol les había exigido a sus aliados un perfil belicoso al igual que ella. Ema descartó la posibilidad pero Eduardo quedó pegado a la modelo prácticamente durante las 24 horas de cada día en el reality de Telefe.

Nunca volvieron a acercarse para jugar juntos nuevamente, aunque sí mostraron muestras de respeto hacia el otro tanto en el juego como en lo personal, como cuando él la apoyó en el versus frente a Titi Tcherkaski, o cuando ella lo bancó a él tras revelar el maltrato que sufrió por parte de su padre. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com