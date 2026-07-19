Guido Kaczka prepara la versión de Es mi sueño con famosos: quién es el periodista que se animará a cantar en TV

En su columna de Infobae en Vivo, Juan Etchegoyen reveló los cambios que se avecinan en el programa de El Trece. El conductor que ya firmó el contrato y los posibles participantes.

La pantalla de El Trece apuesta por renovar sus noches televisivas con una propuesta que combina música, emoción y figuras reconocidas. Guido Kaczka prepara una versión especial de Es mi sueño, que llegará en agosto con una vuelta de tuerca: por primera vez, el ciclo sumará a famosos como protagonistas de la competencia. La expectativa es alta, tanto en la producción como en la audiencia, por la dinámica que promete generar momentos llamativos y participación activa en redes sociales.

El formato se mantiene, pero la incorporación de caras populares busca potenciar el atractivo del show. La decisión, confirmada por Juan Etchegoyen en Infobae a las Nueve, de Infobae en vivo, apunta a que figuras con llegada masiva puedan conectar de inmediato con el público y multiplicar el impacto del ciclo.

La nueva edición incluirá a celebridades que se animarán a cantar en el programa que se convirtió en uno de los más atractivos de la pantalla. Según el anuncio, el ciclo conservará su nombre y esencia, pero el diferencial estará en la competencia entre famosos y participantes no famosos, generando una mezcla que promete dinamismo y sorpresas.

La producción ya trabaja para ultimar detalles, y las grabaciones comenzarán en la última semana de julio. El ciclo saldrá al aire en agosto y sus responsables buscan que la presencia de famosos en el escenario logre nuevas capas de emoción y entretenimiento familiar.

Aproximadamente dieciocho participantes, entre personalidades del espectáculo y “gente común”, estarán en competencia, manteniéndose el espíritu del ciclo original y sumando la novedad de ver a celebridades fuera de su zona de confort.

El jurado, según lo anticipado, seguirá siendo el mismo que evaluaba a los concursantes en la versión previa del programa, una nómina flexible que incluye a Abel Pintos, la Mona Jiménez, Jimena Barón, Joaquín Levinton y Natalie Pérez, entre otros.

Uno de los anuncios más comentados es el regreso de Guillermo Andino a la pantalla de El Trece, el canal donde inició su carrera televisiva. El periodista y conductor firmó contrato en los últimos días y será uno de los famosos que se animará a cantar en el programa. La noticia fue resaltada por Etchegoyen en calidad de primicia: “Estoy hablando de Guillermo Andino”.

Además, la producción avanza en negociaciones con otros nombres del espectáculo. Entre los que ya tendrían su participación asegurada o muy avanzada se encuentra una variada lista de celebrities como: Cecilia Milone, Leticia Brédice, la cantante Chule y el periodista deportivo Juan Manuel Bambino Pons, célebre por sus relatos de gol cantados. Además, hay expectativas de sumar a Cachete Sierra, Gloria Carrá y Flor Vigna.

El día de su casamiento con Carolina Prat, Guillermo Andino se dio el gusto de interpretar canciones de Los Beatles

Sobre el proceso de casting y confirmaciones, Etchegoyen detalló: “Hay varios famosos convocados. Hay algunos que me dicen que ya firmaron contrato, otros que me dicen que están muy avanzados”. El objetivo es reunir un grupo diverso que asegure versatilidad y atractivo en cada gala.

La participación de Andino fue una de las sorpresas, ya que se trata de un conductor reconocido que, en esta ocasión, asumirá el desafío de mostrarse en otra faceta. “Para mí es la noticia que cante en televisión”, subrayó Etchegoyen en relación al periodista, que en reiteradas oportunidades manifestó su devoción por la música en general y por Los Beatles en particular.

En el caso de Cachete Sierra, quien ya mostró sus aptitudes consagrándose en el Cantando 2020, la producción espera poder sumarlo cuando regrese del mundial. Flor Vigna, por su parte, aún debe definir su agenda, dado que se encuentra en un reality de la televisión mexicana, pero la intención es que integre el grupo de celebridades en el programa. El listado de potenciales figuras sigue abierto, con tratativas en curso para cerrar los últimos nombres antes del inicio de las grabaciones. Fuente: Teleshow

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